Δημοφιλή
- 1
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Στα χρόνια της κρίσης αμοιβόμουν με 200 ευρώ για να αντιμετωπίσω την επιβίωση»
- 2
«Μην ξεγιελέστε που άνοιξε ο καιρός» - Σε λίγες ώρες νέος κύκλος ισχυρών καταιγίδων, οι περιοχές που θα επηρεα
- 3
Ο δρόμος που επιπλέει: Τα 8 χιλιόμετρα πάνω στη θάλασσα που οδηγούν στην Κορωνησία (video drone)
- 4
Ο Αρκάς «τσικνίζει» με χιούμορ: Το νέο σκίτσο για την Τσικνοπέμπτη
- 5
Γ. Παναγόπουλος: Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν οι δαπάνες ελεγχθούν από επιτροπή
- 6
Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένοι άνεμοι - Ποιες περιοχές θα χτυπηθ
- 7
Τζέφρι Έπσταϊν: Τα σκοτεινά μυστικά πίσω από την περιουσία του - Ποιοι κληρονόμησαν τα εκατομμύριά του
- 8
Υπόθεση ομαδικού βιασμού 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας: «Όταν ζητούσα βοήθεια ο ένας ξεκίνησε να με φιλά στο λαιμό
- 9
Καναδάς: Τρανς 18χρονη πίσω από το μακελειό σε σχολείο – Σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό της πριν το αιματοκύ
- 10
Δεν είναι μόνο για το φαγητό! Τι πραγματικά συμβολίζει η Τσικνοπέμπτη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Αθλητικές μεταδόσεις και συναρπαστικά παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα, με κορυφαίες αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις, αλλά και κάλυψη από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποδόσφαιρο Στις 22.00, το ACTION24 μεταδίδει το ντέρμπι Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα, ενώ την ίδια ώρα το NOVASPORTS Premier League προβάλλει την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Άρσεναλ. Παράλληλα, στο MEGA […]
Στον Παναθηναϊκό ο Χέιζ Ντέιβις για 2,5 χρόνια
Στον Παναθηναϊκό θα αγωνίζεται για τα επόμενα 2,5 χρόνια ο Αμερικανός Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Instagram ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μετά το ναυάγιο της ένταξής του στη Φενέρ, οι πράσινοι κέρδισαν στο νήμα την Χάποελ Τελ Αβίβ και έκαναν τον παίκτη δικό τους. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ […]
Σφραγίδα αποτυχίας στην Τούμπα
Η δεύτερη ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, ήταν η τελική πράξη μιας σεζόν που από νωρίς έδειξε πως θέλει να γράψει τον δικό της τραγικό επίλογο για τους Πράσινους. Σε μια βραδιά που απαιτούσε μια εμφάνιση – δήλωση, ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων. Σε ένα παιχνίδι must win ή αν θέλετε… […]
Οι αλλαγές του Λουτσέσκου και οι επιλογές του Μπενίτεθ
Όλα, συχνά πυκνά, κρέμονται σε μια κλωστή. Νόμος στο ποδόσφαιρο, ειδικά όταν έχουμε ματς-ντέρμπι και δεν παίζουν ρόλο ούτε η φόρμα , ούτε τα ονόματα. Θα μπορούσε να ειπώθεί πως μια αναγκαστική αλλαγή, αυτή του Πέλκα με τον Χατσίδη, προκάλεσε ντόμινο ανακατατάξεων στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Γιατί λίγο μετά ο Λουτσέσκου έριξε στη μάχη τον […]