Η λέξη «επίθεση» είναι από τις χιλιοειπωμένες στον φετινό Άρη, αφού αποτελεί ίσως και το βασικό πρόβλημα της κακής χρονιάς που πραγματοποιούν οι «κιτρινόμαυροι».

Αυτό αφορά κυρίως παιχνίδια όπως το επερχόμενο κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο, στο οποίο οι Θεσσαλονικείς θα κληθούν να δημιουργήσουν παραπάνω από ματς όπως αυτό που προηγήθηκε κόντρα στον ΠΑΟΚ. ΄’Ενα ματς στο οποίο η ανησυχία για την αποτελεσματικότητα της ομάδας έγινε ακόμα μεγαλύτερη, αφού δεν κατάφερε όσα ήθελε επιθετικά σε συνθήκες που υποτίθεται ότι την ευνοούν. Δηλαδή το ανοικτό γήπεδο.

Μία εικόνα που… θορύβησε και ενδεχομένως να οδηγήσει τον Μανόλο Χιμένεθ σε αλλαγές, με επίκεντρο τη γραμμή κρούσης του, έχοντας και τα… ερεθίσματα για να το πράξει. Ο Τάσος Δώνης είναι ένα από αυτά, στέλνοντας θετικά μηνύματα στα τελευταία δύο ματς που ήρθε από τον πάγκο. Ο Έλληνας εξτρέμ δείχνει υγιής και ικανός να προσφέρει με την ποιότητά του στα «φτερά», όπου υπάρχει πλέον τόσο η επιλογή του Μπενχαμίν Γκαρέ όσο και εκείνη του Μιγκέλ Αλφαρέλα.

Ο Δώνης έχει πιθανότητες για να πάρει φανέλα βασικού πρώτη φορά φέτος, ενώ σημείο αναφοράς μπορεί να αποτελέσει η ενδεχόμενη απουσία του Λορέν Μορόν από τα βασικά πλάνα του Πανθεσσαλικού. Ο Ισπανός άσσος αδυνατεί να… ξεκολλήσει από το παρατεταμένο ντεφορμάρισμα που διανύει και έτσι δεν αποκλείεται ο Χιμένεθ να στραφεί στις επιλογές των Κουαμέ, Αλφαρέλα ή ακόμα και του Καντεβέρε.