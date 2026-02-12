Υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας προκαλεί αναταραχή στην Πολεμική Αεροπορία, καθώς φωτογραφίες του 54χρονου σμήναρχου της Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος μετά την απολογία του, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εικόνες προέρχονται από ταξίδι του στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 2024. Σε ορισμένα στιγμιότυπα, ο αξιωματικός απεικονίζεται μαζί με τον άνδρα που φέρεται να τον προσέγγισε και να τον στρατολόγησε για λογαριασμό της Κίνας, γνωστό με το όνομα «Στίβεν».

Σε άλλη φωτογραφία, ο σμήναρχος απαθανατίζεται στο Σινικό Τείχος, έχοντας δίπλα του τόσο τον «Στίβεν» όσο και τον φερόμενο προϊστάμενό του, ο οποίος αναφέρεται ως «Γουίλιαμ».

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε επί περισσότερες από οκτώ ώρες στο Αεροδικείο Αθηνών. Η απόφαση για την προφυλάκισή του εκδόθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σηματοδοτώντας νέα εξέλιξη στη πολύκροτη υπόθεση.

Η διαδρομή και η εξειδίκευση του σμήναρχου

Ο 54χρονος σμήναρχος διέθετε εκτενή τεχνογνωσία στην κρυπτογράφηση, στις ηλεκτρονικές διασφαλίσεις και στην προστασία δεδομένων. Η συνεχής επιμόρφωσή του και η πορεία του έως και σε θέση διοικητή τον είχαν εντάξει σε ανώτερο επίπεδο πρόσβασης διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Είχε γνώση κινήσεων αεροσκαφών, ασκήσεων και κρίσιμων επιχειρησιακών αποστολών, ενώ είχε υπηρετήσει και ως αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα συστημάτων επικοινωνιών (CIS).

Προσωπικό προφίλ και διεθνείς επαφές

Η επαγγελματική του πορεία δεν περιοριζόταν στα στρατιωτικά καθήκοντα. Στο παρελθόν είχε προσφέρει εθελοντική εργασία σε σχολείο και είχε διδάξει ξένες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα κινεζικά.

Πηγές που μιλούν στην εφημερίδα περιγράφουν έναν ιδιαίτερα καλλιεργημένο άνθρωπο και άψογο αξιωματικό στα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Τα τελευταία χρόνια φέρεται να είχε ταξιδέψει σε χώρες της Ασίας, συμμετέχοντας σε προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και εξοικειούμενος με προηγμένα συστήματα επικοινωνίας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, χρησιμοποιούσε στο κινητό του κρυπτογραφημένη εφαρμογή υψηλής ασφάλειας, η οποία θεωρείται από ειδικούς ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστεί ως προς την ανταλλαγή δεδομένων.

Η εμπειρία και το εύρος των διεθνών επαφών του προσδίδουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση, η οποία χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο σοβαρές των τελευταίων δεκαετιών.