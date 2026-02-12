Σοβαρό εργατικό ατύχημα με θύμα έναν 49χρονο εργαζόμενο ο οποίος τραυματίστηκε στα πόδια, σημειώθηκε χθες Τετάρτη στο εργοστάσιο της γαλακτοβιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο με κατάγματα.
Ανακοίνωση σχετικά με τον τραυματισμό εργαζομένου εξέδωσε η εταιρεία, εκφράζοντας ευχαριστίες προς το ΕΚΑΒ, αναφέροντας ότι ο εργαζόμενος υπέστη κάταγμα στα κάτω άκρα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με το εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της ΜΕΒΓΑΛ την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, η εταιρεία επιθυμεί να διευκρινίσει, πως ο εργαζόμενος υπέστη κάταγμα στα κάτω άκρα, η κατάστασή του εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται πλήρης αποκατάσταση.
Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί του και τους οικείους του και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον ίδιο, λαμβάνει την προβλεπόμενη ιατρική φροντίδα για την ανάρρωσή του.
Η ΜΕΒΓΑΛ ευχαριστεί θερμά το ΕΚΑΒ για την άμεση και επαγγελματική ανταπόκριση, που διασφάλισε την έγκαιρη μεταφορά και φροντίδα του εργαζομένου».