Σοβαρό εργατικό ατύχημα με θύμα έναν 49χρονο εργαζόμενο ο οποίος τραυματίστηκε στα πόδια, σημειώθηκε χθες Τετάρτη στο εργοστάσιο της γαλακτοβιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο με κατάγματα.

Ανακοίνωση σχετικά με τον τραυματισμό εργαζομένου εξέδωσε η εταιρεία, εκφράζοντας ευχαριστίες προς το ΕΚΑΒ, αναφέροντας ότι ο εργαζόμενος υπέστη κάταγμα στα κάτω άκρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με το εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της ΜΕΒΓΑΛ την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, η εταιρεία επιθυμεί να διευκρινίσει, πως ο εργαζόμενος υπέστη κάταγμα στα κάτω άκρα, η κατάστασή του εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται πλήρης αποκατάσταση.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί του και τους οικείους του και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον ίδιο, λαμβάνει την προβλεπόμενη ιατρική φροντίδα για την ανάρρωσή του.

Η ΜΕΒΓΑΛ ευχαριστεί θερμά το ΕΚΑΒ για την άμεση και επαγγελματική ανταπόκριση, που διασφάλισε την έγκαιρη μεταφορά και φροντίδα του εργαζομένου».