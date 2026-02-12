Η OMODA & JAECOO προσφέρει ακόμη ένα μοντέλο της στην Ελληνική αγορά, το OMODA 5 SHS-H, ένα crossover που ενσωματώνει την προηγμένη υβριδική τεχνολογία Super Hybrid System (SHS).

Η νέα τεχνολογία SHS (Super Hybrid System) φέρει μια πλήρως υβριδική τεχνολογά (HEV), χωρίς καμία ανάγκη φόρτισης.

Στην καρδιά του OMODA 5 SHS-H βρίσκεται το εξελιγμένο υβριδικό σύστημα Super Hybrid System (SHS), το οποίο αποτελείται από έναν αποδοτικό turbo κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, τροφοδοτούμενους από μια μπαταρία υψηλής απόδοσης 1.8 kWh και ένα ειδικά σχεδιασμένο υβριδικό κιβώτιο (DHT). Το σύστημα κίνησης αποδίδει συνδυαστική ισχύ 165 kW (224 ίππους), με τον ηλεκτροκινητήρα να φτάνει σε ισχύ αιχμής τα 150 kW (204 ίππους) και ροπή 310 Nm, εξασφαλίζοντας άμεσα διαθέσιμη και γραμμική επιτάχυνση. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα και μέγιστη ταχύτητα 175 km/h, τοποθετώντας το μοντέλο ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας.

O θερμικός κινητήρας πετυχαίνει κορυφαία θερμική απόδοση 44,5% – μία από τις υψηλότερες στην κατηγορία – μετατρέποντας περισσότερη ενέργεια του καυσίμου σε κίνηση και μειώνοντας τη σπατάλη από την πηγή. Το υβριδικό κιβώτιο (DHT), με απόδοση μετάδοσης 98,5%, προσαρμόζει με ακρίβεια την ισχύ στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης, συμβάλλοντας σε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που περιορίζεται στα 5,3 λτ./100 χλμ. Χάρη στη συνδυασμένη αποδοτικότητα κινητήρων, υβριδικού κιβωτίου και μπαταρίας, το OMODA 5 SHS-H επιτυγχάνει συνδυαστική αυτονομία WLTP έως 1.000 χλμ. Στις αστικές μετακινήσεις δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική ή υβριδική χαμηλού φορτίου λειτουργία, ενώ σε μεγαλύτερες διαδρομές ο κινητήρας λειτουργεί στη βέλτιστη ζώνη απόδοσης, με τη μπαταρία να υποστηρίζει για μέγιστη οικονομία.

Το νέο Premium Crossover της OMODA κοστίζει από 24.900€. Το μοντέλο συνοδεύεται από 7ετή εργοστασιακή εγγύηση οχήματος, 8ετή εγγύηση για την μπαταρία και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης και 7 χρόνια οδική βοήθεια, προσφέροντας αίσθημα ασφάλειας και ηρεμίας για όλα τα χρόνια χρήσης του.