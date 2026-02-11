Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στα Τίρανα, κατά τη διάρκεια νέας αντικυβερνητικής διαδήλωσης, όταν συγκεντρωμένοι συγκρούστηκαν με την αστυνομία, εκτοξεύοντας πέτρες και κοκτέιλ μολότοφ εναντίον των εδρών της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου της Αλβανίας, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 16 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ 13 άτομα προσήχθησαν. Την κινητοποίηση είχε καλέσει ο δεξιός πρώην πρωθυπουργός και δεσπόζουσα μορφή της αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα, ιστορικός αντίπαλος των σοσιαλιστών του νυν πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Υποστηρικτές του κ. Μπερίσα είχαν πραγματοποιήσει ανάλογη διαδήλωση στα τέλη Ιανουαρίου, η οποία επίσης σημαδεύτηκε από συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις.

Χθες το βράδυ, πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε στο κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Αλβανία, μονοκομματική χώρα» και φωτογραφίες του κ. Ράμα και της αντιπροέδρου της κυβέρνησής του, η οποία κατηγορείται για διαφθορά. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, καθώς ομάδα διαδηλωτών πέταξε κοκτέιλ μολότοφ, πέτρες και καπνογόνα προς τα κυβερνητικά κτίρια, τα οποία φρουρούσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ο κ. Μπερίσα κατήγγειλε ότι βουλευτής της παράταξής του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εσωτερικών Αλμπάνα Κότσιου κατηγόρησε τους διαδηλωτές που προκάλεσαν τα επεισόδια ότι ανήκουν στο «οργανωμένο έγκλημα».

Πολιτική ένταση και σκάνδαλα διαφθοράς

Η πολιτική σκηνή στην Αλβανία παραμένει τεταμένη εδώ και δεκαετίες, με συνεχείς αντιπαραθέσεις ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας, της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς. Οι εκατέρωθεν κατηγορίες για διαφθορά και σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα είναι συχνές, ακόμα και εντός της Βουλής.

Ο 81χρονος κ. Μπερίσα έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παράνομες αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων, κατηγορίες που έχει απορρίψει κατηγορηματικά.

Η κυβέρνηση του κ. Ράμα αντιμετωπίζει επίσης σκάνδαλα. Την Παρασκευή, το Συνταγματικό Δικαστήριο επικύρωσε την απομάκρυνση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπελίντας Μπαλούκου, στενής συνεργάτιδας του πρωθυπουργού, λόγω φερόμενης εμπλοκής της σε υπόθεση διαφθοράς που σχετίζεται με κρατικές συμβάσεις.

Ο κ. Μπερίσα έχει ήδη καλέσει σε νέα συγκέντρωση για τις 20 Φεβρουαρίου.