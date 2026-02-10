Ένταση στα Τίρανα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (10 Φεβρουαρίου 2026), όταν χιλιάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις στο κέντρο της Αλβανίας. Το κύριο αίτημά τους ήταν η παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπλοκή σε υποθέσεις διαφθοράς.

Οι αντικυβερνητικοί διαδηλωτές κατέκλυσαν την πρωτεύουσα, ζητώντας την απομάκρυνση του αναπληρωτή πρωθυπουργού λόγω φερόμενων παρατυπιών. Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο όταν μέλη του πλήθους εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ προς κυβερνητικό κτίριο, με την αστυνομία να απαντά κάνοντας χρήση κανονιών νερού.

Τα επεισόδια αυτά εντάσσονται σε μια σειρά βίαιων κινητοποιήσεων που απειλούν τη σταθερότητα της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος ηγείται της χώρας από το 2013.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί σε κομβικά σημεία της πόλης για την προστασία δημοσίων υποδομών. Οι αρχές έκαναν εκτεταμένη χρήση νερού υπό πίεση για να διαλύσουν το πλήθος και να αποτρέψουν περαιτέρω συγκρούσεις.

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία των Τιράνων κρατώντας σημαίες και πανό, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ράμα φύγε, αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί».

Στο στόχαστρο η Μπελίντα Μπαλούκου και ο Έντι Ράμα

Η κοινωνική ένταση έχει ενισχυθεί από την παραπομπή της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου, από την Ειδική Εισαγγελία. Οι κατηγορίες αφορούν παρεμβάσεις σε δημόσιους διαγωνισμούς μεγάλων έργων με στόχο την ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένων εταιρειών — κατηγορίες που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά.

Παράλληλα, οι διαμαρτυρίες στρέφονται και κατά του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, του οποίου η πολιτική σταθερότητα δοκιμάζεται μετά από έντεκα χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης.

Καθοριστική εξέλιξη θεωρείται το αίτημα της Ειδικής Εισαγγελίας προς το κοινοβούλιο για την άρση της ασυλίας της Μπαλούκου, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία σύλληψής της.

Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο πότε θα διεξαχθεί η σχετική ψηφοφορία, καθώς το κυβερνών κόμμα του Ράμα διατηρεί την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γεγονός που καθιστά αμφίρροπο το αποτέλεσμα.