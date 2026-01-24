Περίπου 40 περιβαλλοντικές ενώσεις ζητούν να σταματήσει η υλοποίηση του σχεδίου του Τζάρεντ Κούσνερ για τη δημιουργία πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στο ακατοίκητο αλβανικό νησί Σάσων, επικαλούμενες απειλές για τη βιοποικιλότητα.

Το σχέδιο, με προϋπολογισμό 1,2 δισεκατομμυρίου ευρώ, προβλέπει τη μετατροπή του νησιού Σάσων, που κάποτε φιλοξενούσε μυστική στρατιωτική βάση, σε τουριστικό προορισμό.

Σε επιστολή τους προς τον αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον υπουργό Περιβάλλοντος Σοφιάν Γιαουπάι, 41 οργανώσεις από 28 χώρες εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με το مشروع που βρίσκεται εντός εθνικού θαλάσσιου πάρκου.

Περίπου 40 περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν την άμεση διακοπή της υλοποίησης του σχεδίου του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για τη δημιουργία πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος σε αλβανικό νησί. Οι οργανώσεις επικαλούνται σοβαρές απειλές για τη βιοποικιλότητα, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Κούσνερ επιδιώκει να μεταμορφώσει το ακατοίκητο νησί Σάσων (ή Σάζαν), στη νοτιοδυτική Αλβανία, όπου παλαιότερα λειτουργούσε μυστική στρατιωτική βάση του κομμουνιστικού καθεστώτος, σε πολυτελή τουριστικό προορισμό. Το σχέδιο υπολογίζεται σε 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ (περίπου 1,4 δισ. δολάρια).

Σε επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα και τον υπουργό Περιβάλλοντος Σοφιάν Γιαουπάι, 41 οργανώσεις από 28 χώρες εκφράζουν έντονη ανησυχία για το έργο, επισημαίνοντας ότι το νησί περιβάλλεται από εθνικό θαλάσσιο πάρκο. Οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι η παρέμβαση θα επηρεάσει αρνητικά ένα ευαίσθητο οικοσύστημα μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας.

Το σχέδιο προβλέπει παρεμβάσεις σε έκταση 450 στρεμμάτων, προκαλώντας, σύμφωνα με τις οργανώσεις, σοβαρούς κινδύνους για τη βιοποικιλότητα και τα κρίσιμα οικοσυστήματα της περιοχής. Το νησί και τα γύρω ύδατα χαρακτηρίζονται ως περιοχή ζωτικής σημασίας για πολλά απειλούμενα θαλάσσια είδη.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η μεσογειακή φώκια μοναχός (Monachus monachus), που θεωρείται είδος σε κίνδυνο από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN). Στην περιοχή έχουν καταγραφεί επίσης 36 ακόμη θαλάσσια είδη που απειλούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι οργανώσεις ζητούν «την άμεση αναστολή κάθε απόφασης για την προώθηση του σχεδίου» και την ένταξη των χερσαίων ζωνών του νησιού στο εθνικό θαλάσσιο πάρκο που το περιβάλλει, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Τουριστική ανάπτυξη και πολιτικές επαφές

Η περιοχή του Αυλώνα, όπου βρίσκεται το νησί, γνωρίζει τα τελευταία χρόνια ραγδαία τουριστική ανάπτυξη, με νέα ξενοδοχειακά συγκροτήματα και πολυκατοικίες που προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες. Η έντονη δόμηση έχει ήδη μεταβάλει σημαντικά το παράκτιο τοπίο.

Η Ιβάνκα Τραμπ επισκέφθηκε πρόσφατα την περιοχή, συνοδευόμενη από περίπου 60 διεθνείς αρχιτέκτονες, και συναντήθηκε με τον Έντι Ράμα. Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, η επίσκεψη είχε στόχο τη συζήτηση επενδυτικών σχεδίων που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την αλβανική κυβέρνηση.