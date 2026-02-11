«Επιτέλους αποδόθηκε δικαιοσύνη». Με αυτές τις τρεις λέξεις σχολίασε ο Βασίλης Στίγκας την ομόφωνη αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για τους 11 βουλευτές των Σπαρτιατών και τον Ηλία Κασιδιάρη.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Βασίλης Στίγκας είπε ότι οι «Σπαρτιάτες» θα συμμετάσχουν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, εκτιμώντας ότι η δικαστική εξέλιξη αίρει πλέον τα εμπόδια για την κάθοδο του κόμματος. Ακόμα, συνέδεσε την απόφαση με την προοπτική αποδέσμευσης της κρατικής χρηματοδότησης, η οποία είχε ανασταλεί.

Ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών» σημείωσε ακόμη ότι η επανασυγκρότηση της κοινοβουλευτικής ομάδας αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, καθώς –όπως ανέφερε– αρκετοί βουλευτές έχουν γίνει ανεξάρτητοι.

Παράλληλα, τόνισε πως δύο με τρεις βουλευτές στηρίζουν ενεργά τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, «ψηφίζοντας και χειροκροτώντας», ενώ αναφέρθηκε και σε περίπτωση βουλευτή που, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, βρίσκεται πλέον στα έδρανα της Ελληνικής Λύσης.