Σχεδόν μισό αιώνα μετά τον θάνατό του, ο Νίκος Ξυλούρης παραμένει ένα σύμβολο ακατάλυτο, μια φωνή που ταυτίστηκε με την αξιοπρέπεια, την Κρήτη και τους αγώνες μιας ολόκληρης γενιάς. Το MEGA Stories παρουσιάζει ένα μεγάλο οδοιπορικό-αφιέρωμα στον «Αρχάγγελο της Κρήτης», αναζητώντας τα ίχνη του εκεί όπου όλα ξεκίνησαν: στις πλαγιές του Ψηλορείτη, στα σοκάκια των […]