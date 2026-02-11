Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:
Τουρκία: Συναγερμός από δηλώσεις Φιντάν – Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα
Υπόθεση καταστρατήγησης κονδυλίων
Το ταξίδι του «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» ξεκινά την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 23:40 στο MEGA. Πρώτη πινέζα στον χάρτη η Δαμάστα Ηρακλείου. Εκεί όπου το ποδόσφαιρο δεν παίζεται για τα στατιστικά, αλλά είναι ο χτύπος της καρδιάς του χωριού. Χτισμένη αμφιθεατρικά στις βόρειες πλαγιές του υψώματος Κοίτη, στο ορεινό συγκρότημα του Ψηλορείτη βρίσκεται η μαρτυρική Δαμάστα. […]
Ο έρωτας γεννιέται στις καρδιές των εφήβων στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Οι Αθώοι», την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 22:20, στο MEGA. Σε σκηνοθεσία Νίκου και Άγγελου Κουτελιδάκη και σενάριο Ελένης Ζιώγα, οι «Αθώοι» ενηλικιώνονται, εκφράζουν τα συναισθήματά τους και η μεγάλη σύγκρουση ξεκινά. Ο Γιάννος και ο Πέτρος δεν είναι πια παιδιά. Ως νεαροί […]
Σχεδόν μισό αιώνα μετά τον θάνατό του, ο Νίκος Ξυλούρης παραμένει ένα σύμβολο ακατάλυτο, μια φωνή που ταυτίστηκε με την αξιοπρέπεια, την Κρήτη και τους αγώνες μιας ολόκληρης γενιάς. Το MEGA Stories παρουσιάζει ένα μεγάλο οδοιπορικό-αφιέρωμα στον «Αρχάγγελο της Κρήτης», αναζητώντας τα ίχνη του εκεί όπου όλα ξεκίνησαν: στις πλαγιές του Ψηλορείτη, στα σοκάκια των […]