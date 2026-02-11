Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η υδροδότηση της Αίγινας, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη, ο οποίος μίλησε στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων.

Αναφέρθηκε, μάλιστα, στις προσπάθειες της Περιφέρειας Αττικής, του δήμου Αίγινας και του υπουργείου, με σκοπό την ταχύτατη και ασφαλή αποκατάσταση της βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης της Αίγινας. Κατέθεσε, δε, στα πρακτικά φωτογραφίες που αποδεικνύουν πως έχει ήδη μεταφερθεί ο πλωτός γερανός «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» στη θαλάσσια περιοχή για την ολοκλήρωση του έργου.

Επιπλέον, ο κ. Σπανάκης ανακοίνωσε πως από την ενημέρωση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και από τον δήμο του νησιού, η υδροδότηση της Αίγινας θα έχει αποκατασταθεί πλήρως σε περίπου 2 – 3 εβδομάδες, με τους Αιγινήτες και τους επισκέπτες να έχουν από ‘δω και στο εξής μόνιμη λύση. Είναι ενδεικτικό, όπως επεσήμανε ο υφυπουργός Εσωτερικών, πως το υπουργείο Εσωτερικών ενέταξε και χρηματοδοτεί την πρόταση του δήμου Αίγινας, με θέμα «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Αίγινας», προϋπολογισμού άνω των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.