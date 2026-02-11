Θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες σε βάρος της διευθύντριας του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, η οποία φέρεται να υποχρέωνε μαθητές να εκτελούν εργασίες στον χώρο του σχολείου, με αντάλλαγμα τη διαγραφή των απουσιών τους. Το υπουργείο Παιδείας έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ οι μαθητές ζητούν την άμεση απομάκρυνσή της από τη θέση της.

Το σχολείο είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, όταν μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη, κλείνοντας τις εισόδους με αλυσίδες και λουκέτα. Σε σχετικό βίντεο είχαν καταγραφεί καθηγητές να κόβουν τις αλυσίδες με κόφτες, με κίνδυνο να τραυματιστούν μαθητές που βρίσκονταν στο σημείo

Οι πρόσφατες καταγγελίες προέρχονται από γονείς, οι οποίοι ενημερώθηκαν τον Ιανουάριο για την εφαρμογή ενός «προγράμματος κοινωνικής εργασίας», το οποίο θα λειτουργούσε πιλοτικά, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να διαγράφουν απουσίες με εναλλακτικό τρόπο.

Σε βάρος της διευθύντριας έχουν διαταχθεί συνολικά τέσσερις ΕΔΕ, ενώ οι μαθητές έχουν αναρτήσει πανό στο σχολείο ζητώντας την απομάκρυνσή της.

Μητέρα μαθητή κατήγγειλε ότι η διευθύντρια ανέθεσε σε παιδιά να σκάψουν αυλάκι στον προαύλιο χώρο, προκειμένου να απομακρύνονται τα νερά, δίνοντάς τους τσάπες χωρίς επίβλεψη και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συναίνεση των γονέων. Όπως ανέφερε, τίθεται ζήτημα ευθύνης σε περίπτωση τραυματισμού.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι έχουν καταργηθεί οι εκδρομές, με μόνη εξαίρεση δύο περιπάτους, ενώ κατηγόρησε τη διευθύντρια ότι δεν προχωρά τελικά στη διαγραφή των απουσιών, παρά τις σχετικές υποσχέσεις, παραπέμποντας το θέμα στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Τέλος, η μητέρα ανέφερε πως επιβάλλονται απουσίες ακόμη και για μικρές καθυστερήσεις, όπως όταν μαθητές αργούν να επιστρέψουν από την τουαλέτα, σημειώνοντας ότι έπρεπε να παίρνουν κλειδί από τη διευθύντρια και να επιστρέφουν μέσα σε τρία λεπτά.