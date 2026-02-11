Θλίψη στον Βόλο προκάλεσε ο θάνατος ενός 71χρονου άνδρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Βόλου, όπου νοσηλευόταν για περισσότερες από είκοσι ημέρες με γρίπη τύπου Α.

Παρά τις συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο ασθενής δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπασχε από πολλαπλά και ιδιαίτερα επιβαρυντικά υποκείμενα νοσήματα, αναπνευστικής και καρδιολογικής φύσεως.

Ο 71χρονος είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο Βόλου στα μέσα Ιανουαρίου, αρχικά σε παθολογική κλινική. Ωστόσο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής του κατέστησε αναγκαία τη μεταφορά του στη ΜΕΘ, όπου παρέμεινε για πάνω από τρεις εβδομάδες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ασθενής δεν ήταν εμβολιασμένος κατά της εποχικής γρίπης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, οδήγησε σε πλήρη αποδιοργάνωση του οργανισμού του, με τη μία επιπλοκή να διαδέχεται την άλλη.

Ο θάνατός του αποτελεί το δεύτερο καταγεγραμμένο περιστατικό απώλειας ασθενούς από γρίπη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Βόλου για το 2026. Οι γιατροί τονίζουν εκ νέου τη σημασία του εμβολιασμού, ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών και θανάτων.