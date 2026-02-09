Πυρκαγιά σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε παλαιό σπίτι στο κέντρο του Βόλου, ακριβώς πίσω από τον Άγιο Κωνσταντίνο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι φλόγες τύλιξαν τη στέγη της παλιάς οικίας, η οποία βρίσκονταν σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Παρά την άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, η φωτιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτίριο.

Στο σπίτι διέμενε μια μητέρα με τον γιο της και ένα σκυλάκι. Το οίκημα κρίθηκε πλέον μη κατοικήσιμο, καθώς η σκεπή κατέρρευσε στο εσωτερικό του και οι ζημιές είναι εκτεταμένες.

Η οικογένεια σώθηκε κυριολεκτικά από θαύμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο σπίτι υπήρχαν θερμαντικά σώματα, ενώ οι πυροσβέστες εντόπισαν και μία φιάλη, η οποία εξετάζεται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων, η φωτιά δεν επεκτάθηκε στα γειτονικά καταστήματα, αποτρέποντας μεγαλύτερη καταστροφή στην περιοχή.