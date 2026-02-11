Τραγωδία σημειώθηκε στο Ηράκλειο καθώς πρώην πρωταθλητής ακοντισμού εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε γυμναστήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν την Τρίτη (11/2) όταν συγγενείς του άτυχου άνδρα τον αναζητούσαν χωρίς αποτέλεσμα επί ώρες. Τελικά, οι ίδιοι πήγαν στο γυμναστήριο όπου διατηρούσε σε κεντρική περιοχή του Ηρακλείου και είδαν πως ο χώρος ήταν κλειδωμένος. Όταν κατάφεραν και άνοιξαν το γυμναστήριο, είδαν το άψυχο σώμα του και σε κατάσταση σοκ ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την σορό του άνδρα και την μετέφερε στο νοσοκομείο.

Κατα τις ίδια πηγή, ο 58χρονος δεν αντιμετώπιζε κανένα απολύτως πρόβλημα υγείας ενώ κατά την αυτοψία του χώρου οι αρχές δεν εντόπισαν τίποτε το ύποπτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου.

Ο 58χρονος ήταν πρώην πρωταθλητής ακοντισμού ενώ διατηρούσε τα τελευταία χρόνια γυμναστήριο στο Ηράκλειο. Ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία ενώ είχε αφιερωθεί στα παιδιά με αναπηρία τα οποία βοηθούσε μέσω του γυμναστηρίου του. Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.