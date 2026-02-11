Με την Τσικνοπέμπτη να πλησιάζει, η influencer και δημιουργός περιεχομένου μαγειρικής Αλεξάνδρα Νικολιδάκη μοιράστηκε δύο απλές και νόστιμες μαρινάδες, ιδανικές για όσους ετοιμάζονται να ψήσουν κρέας στα κάρβουνα ή στον φούρνο.

Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ, η σωστή μαρινάδα είναι το «μυστικό» για ένα τρυφερό και αρωματικό αποτέλεσμα, ενώ το καλύτερο είναι να προετοιμάζεται από την προηγούμενη μέρα, ώστε τα αρώματα να ενσωματωθούν πλήρως στο κρέας.

Μαρινάδα για αρνίσια παϊδάκια

Πρόκειται για μια απλή και παραδοσιακή μαρινάδα, ιδανική για αρνίσια παϊδάκια, που ενισχύει τη γεύση χωρίς να «βαραίνει» το κρέας.

Υλικά

Ελαιόλαδο (βάση της μαρινάδας)

1 σκελίδα σκόρδο

Χυμός από 1 λεμόνι

Θυμάρι

Αλάτι

Πιπέρι

Διαδικασία

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά και απλώνουμε τη μαρινάδα ομοιόμορφα στα παϊδάκια, κάνοντας καλό «μασάζ» ώστε να πάει παντού. Σκεπάζουμε και τοποθετούμε στο ψυγείο.

Η μαρινάδα πρέπει να παραμείνει στο κρέας για τουλάχιστον 3 ώρες πριν το ψήσιμο και ιδανικά από το προηγούμενο βράδυ. Πριν το ψήσιμο, το κρέας πρέπει να μείνει εκτός ψυγείου περίπου 20 λεπτά ώστε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

Πικάντικη μαρινάδα για χοιρινές μπριζόλες

Μια πιο έντονη και αρωματική επιλογή, που συνδυάζει ιδανικά το πορτοκάλι με το χοιρινό.

Υλικά

Ελαιόλαδο

Χυμός από μισό πορτοκάλι

Ξύσμα από μισό πορτοκάλι (μόνο το πορτοκαλί μέρος)

1 κουταλιά μουστάρδα Dijon

2 σκελίδες σκόρδο

Θυμάρι

Αλάτι

Πιπέρι

Διαδικασία

Ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά και τα απλώνουμε στις μπριζόλες. Κάνουμε καλό «μασάζ» στο κρέας ώστε να απορροφηθούν τα αρώματα.

Χρήσιμες συμβουλές για καλύτερο αποτέλεσμα

Όσο περισσότερα αρώματα έχει η μαρινάδα, τόσο λιγότερο αλάτι χρειάζεται

Το ελαιόλαδο βοηθά να περάσουν βαθύτερα τα αρώματα στο κρέας

Το καλό ανακάτεμα και το «μασάζ» είναι απαραίτητα

Το μαρινάρισμα από την προηγούμενη ημέρα κάνει τη διαφορά

Με απλά υλικά και σωστή προετοιμασία, το κρέας της Τσικνοπέμπτης μπορεί να γίνει πιο τρυφερό, πιο αρωματικό και απόλυτα επιτυχημένο — είτε ψηθεί στα κάρβουνα είτε στον φούρνο.