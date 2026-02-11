«Θα τον πατήσουμε τον καρκίνο», δήλωσε ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης, που βρίσκεται στην Αθήνα για να ξεκινήσει θεραπείες μετά τη διάγνωσή του.

Μιλώντας στον Alpha, αναφέρθηκε στην περιπέτεια της υγείας του και στη μεγάλη στήριξη που δέχθηκε από τον κόσμο. Όπως εξήγησε, η μετακίνησή του από το νησί κρίθηκε απαραίτητη για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, καθώς για καιρό υπέφερε από επίμονο πόνο στο πόδι. «Έκανα μαγνητική και ο ακτινολόγος είδε κάτι που δεν του άρεσε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος συγκινήθηκε από τα μηνύματα συμπαράστασης, ακόμη και από ανθρώπους που δεν τον γνώριζαν προσωπικά, ενώ τόνισε πως η δοκιμασία αυτή τον έκανε να βλέπει τη ζωή με περισσότερο θάρρος και ρεαλισμό, παραμένοντας αισιόδοξος για τη μάχη που δίνει.

«Υπήρχαν και μηνύματα που μου έκαναν μεγάλη εντύπωση από ανθρώπους που μου έδιναν το αυτοκίνητό τους για να μετακινούμαι, άνθρωποι που ήθελαν να μου κάνουν παρέα χωρίς να με γνωρίζουν, για να μην πλήττω. (…) Πάντα ήμουν αισιόδοξος, αλλά πλέον θα αντιμετωπίζω τη ζωή με περισσότερο θάρρος και ρεαλισμό».