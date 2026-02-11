Το αμιγώς ηλεκτρικό Epiq είναι ένα city SUV crossover βασισμένο στη νέα εμπροσθοκίνητη πλατφόρμα MEB+, που προσφέρει έναν από τους μεγαλύτερους χώρους αποσκευών στην κατηγορία, με χωρητικότητα 475 λίτρων.

Η ηλεκτρική του αρχιτεκτονική εξασφαλίζει χαμηλό βάρος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και αυτονομία έως 430 km, ενώ η ταχεία φόρτιση DC έως 125 kW επιτρέπει επαναφόρτιση 10–80% σε περίπου 20 λεπτά, ανάλογα με την έκδοση.

Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που ενσωματώνει πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid.

Φέρει προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης Travel Assist 3.0, το πανοραμικό σύστημα καμερών Top View με 3D απεικόνιση διευκολύνει τους ελιγμούς σε αστικό περιβάλλον, ενώ το νέο Cross Assist 2.0 προσφέρει επιπλέον υποβοήθηση σε τυφλές διασταυρώσεις, προειδοποιώντας για οχήματα και ποδηλάτες.

Η γκάμα του περιλαμβάνει διαφορετικές εκδόσεις μπαταρίας, με τα Epiq 35 και Epiq 40 να αξιοποιούν τεχνολογία LFP για αυξημένη αντοχή και μακροχρόνια αξιοπιστία, ενώ η κορυφαία έκδοση Epiq 55 διαθέτει μπαταρία NMC υψηλότερης ενεργειακής πυκνότητας, προσφέροντας αυξημένη αυτονομία έως 430 km. Παράλληλα, η νέα πλατφόρμα MEB+ και η βελτιστοποιημένη αεροδυναμική συμβάλλουν καθοριστικά στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ενισχύοντας τον πρακτικό και αποδοτικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Το νέο Skoda Epiq εντάσσεται στη στρατηγική της μάρκας για διπλασιασμό της αμιγώς ηλεκτρικής της γκάμας έως το 2026 και αποτελεί το πιο προσιτό σημείο εισόδου στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης της Skoda, δίπλα στα Elroq και Enyaq.