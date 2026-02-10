Μια κατάθεση στο FBI που ήρθε πρόσφατα στο φως προκαλεί νέα ερωτήματα γύρω από τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπστιν. Η αποκάλυψη αυτή έγινε τη στιγμή που ο υπουργός Εμπορίου της κυβέρνησής του, Χάουαρντ Λάτνικ, δεχόταν πιεστικές ερωτήσεις από βουλευτές σχετικά με τις σχέσεις του με τον διαβόητο χρηματιστή.

Οι νέες εξελίξεις αναδεικνύουν πως το σκάνδαλο Έπστιν εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πολιτικό πονοκέφαλο για την κυβέρνηση Τραμπ. Αυτό συμβαίνει λίγες εβδομάδες αφότου το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε εκατομμύρια έγγραφα της υπόθεσης, σε συμμόρφωση με τον νόμο περί διαφάνειας.

Τα έγγραφα αυτά έχουν προκαλέσει διεθνείς αναταράξεις, καθώς αποκάλυψαν λεπτομέρειες για τις επαφές του Έπστιν με γνωστούς πολιτικούς, επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα δίκτυο υψηλών γνωριμιών.

Η κατάθεση του πρώην αρχηγού της αστυνομίας

Σύμφωνα με τη σύνοψη της κατάθεσης που έδωσε το 2019 στο FBI ο τότε αρχηγός της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς, Μάικλ Ράιτερ, τον Ιούλιο του 2006, όταν αποκαλύφθηκε η πρώτη δίωξη κατά του Έπστιν για σεξουαλικά αδικήματα, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Τραμπ. Ο Ράιτερ ανέφερε ότι ο Τραμπ του είπε: «Δόξα τω Θεώ που τον σταματήσατε, όλοι ήξεραν ότι τα έκανε αυτά».

Ο πρόεδρος φέρεται να πρόσθεσε πως «ο κόσμος στη Νέα Υόρκη ήξερε για τον Έπστιν» και χαρακτήρισε «διαβολική» τη Γκισλέιν Μάξγουελ, πρώην σύντροφο και συνεργάτιδα του χρηματιστή. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, ο Τραμπ ανέφερε ότι κάποτε βρέθηκε με τον Έπστιν σε χώρο όπου υπήρχαν έφηβες και ότι «σηκώθηκε κι έφυγε τρέχοντας από εκεί».

Ο Ράιτερ, που συνταξιοδοτήθηκε το 2009, επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες της κατάθεσής του στην εφημερίδα Miami Herald, η οποία αποκάλυψε πρώτη το σχετικό έγγραφο.

Η αντίδραση του υπουργείου Δικαιοσύνης και του Λευκού Οίκου

Σε ερώτηση για τη συνομιλία Τραμπ – Ράιτερ, το υπουργείο Δικαιοσύνης απάντησε ότι «δεν γνωρίζει να υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία ότι ο πρόεδρος επικοινώνησε με τις αρχές επιβολής του νόμου πριν από 20 χρόνια».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε φίλος του Έπστιν επί σειρά ετών, ωστόσο διέκοψε κάθε επαφή πριν από την πρώτη σύλληψη του χρηματιστή. Ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι αγνοούσε πλήρως τα εγκλήματά του.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λάβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ο Τραμπ υπήρξε «ειλικρινής και διαφανής» σχετικά με τη σχέση του με τον Έπστιν. «Ήταν ένα τηλεφώνημα που μπορεί να συνέβη ή να μην συνέβη το 2006. Δεν γνωρίζω την απάντηση σε αυτό το ερώτημα», πρόσθεσε.