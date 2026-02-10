Μια 23χρονη από την Βρετανία έχασε τη ζωή της από πυροβολισμό του πατέρα της, αφότου προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με όσα προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δικαστικής έρευνας (inquest) που διεξάγεται στο Τσέσιρ.

Η Λούσι Χάρισον, αγοραστής μόδας από το Γουόρινγκτον, βρισκόταν στο σπίτι του πατέρα της, Κρις Χάρισον, στην περιοχή Πρόσπερ του Τέξας τον Ιανουάριο του περασμένου έτους. Μαζί της ήταν ο σύντροφός της και η οικογένεια του πατέρα της, με τους οποίους φιλοξενούνταν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο σύντροφός της, Σαμ Λίτλερ, κατέθεσε στο Δικαστήριο του Τσέσιρ ότι η Χάρισον ένιωθε συχνά άβολα όταν ο πατέρας της αναφερόταν στην κατοχή όπλων. Το πρωί της 10ης Ιανουαρίου, ημέρα που επρόκειτο να επιστρέψουν στη Βρετανία, πατέρας και κόρη φέρονται να είχαν έντονη αντιπαράθεση για τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Κρις και η Λούσι είχαν έναν μεγάλο καβγά, που την έκανε να τρέξει πάνω και να είναι αναστατωμένη», ανέφερε ο Λίτλερ στην κατάθεσή του. Σύμφωνα με την ακρόαση, η Λούσι ρώτησε τον πατέρα της πώς θα ένιωθε αν εκείνη δεχόταν σεξουαλική επίθεση, με τον ίδιο να απαντά πως έχει δύο ακόμη κόρες που ζουν μαζί του, οπότε δεν θα τον αναστάτωνε ιδιαίτερα.

Περίπου μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή τους για το αεροδρόμιο, ο Χάρισον πήρε την κόρη του από το χέρι και την οδήγησε στο υπνοδωμάτιό του στο ισόγειο. Λίγο αργότερα, ο Λίτλερ άκουσε έναν δυνατό κρότο και στη συνέχεια τον Κρις Χάρισον να καλεί πανικόβλητος τη σύζυγό του, Χέδερ.

«Θυμάμαι ότι έτρεξα μέσα στο δωμάτιο και η Λούσι ήταν πεσμένη στο πάτωμα, κοντά στην είσοδο του μπάνιου, ενώ ο Κρις απλώς ούρλιαζε, χωρίς να βγάζει νόημα», περιέγραψε ο Λίτλερ στην ακρόαση.

«Μια δύναμη ζωής»

Η Χάρισον, που εργαζόταν για τη φίρμα μόδας Boohoo, περιγράφηκε από τη μητέρα της, Τζέιν Κόουτς, ως «μια πραγματική δύναμη ζωής». «Νοιαζόταν. Ήταν παθιασμένη με όσα πίστευε. Της άρεσε να συζητά και να υπερασπίζεται ό,τι είχε σημασία γι’ αυτήν», ανέφερε συγκινημένη.

Η πορεία της έρευνας

Κατά τη διαδικασία έγινε γνωστό ότι ο Κρις Χάρισον είχε στο παρελθόν παρακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ. Ο ίδιος δεν παρέστη στην ακρόαση, ενώ η εκπρόσωπός του, Άνα Σάμιουελ, δήλωσε ότι η διαδικασία ήταν «πιο κοντά σε ποινική έρευνα παρά σε διερεύνηση γεγονότων».

Η δικαστική έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τρίτη.

Πηγή: Sky News