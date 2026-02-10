Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Νεκροί ανασύρθηκαν ένας ενήλικας και δύο παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών μέσω, πρόκειται για έναν πατέρα και τους γιους τους. Οι τρεις επέβαιναν σε βαν, το οποίο συγκρούστηκε με φορτηγό. Από το βαν ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους όλοι οι επιβαίνοντες, ενώ ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της κρατικής αστυνομίας στη Ρέσιτσα, «οδηγός ενός φορτηγού φέρεται να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα βαν». Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο οδηγός του μικρού φορτηγού, ηλικίας 58 ετών, καθώς και δύο παιδιά, ηλικίας 16 και 13 ετών αντίστοιχα. Ο οδηγός του φορτηγού, ηλικίας 50 ετών, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με ένα πυροσβεστικό όχημα εξοπλισμένο με σύστημα απεγκλωβισμού, ένα ακόμη όχημα διάσωσης, ένα ασθενοφόρο SMURD και δύο ασθενοφόρα του Επαρχιακού Υπηρεσίας Ασθενοφόρων (SAJ). Επίσης, ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου SMURD για τη μεταφορά τραυματιών.

Όπως ανακοίνωσε το ISU Caraş-Severin, η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί πλήρως μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Ο «δρόμος του θανάτου» στη Ρουμανία

Τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν τον DN6 ως «δρόμο του θανάτου», καθώς στο παρελθόν έχουν σημειωθεί πολλά θανατηφόρα τροχαία. Πρόκειται για έναν από τους πιο επιβαρυμένους οδικούς άξονες της χώρας, όπου συχνά σημειώνονται συγκρούσεις βαρέων οχημάτων και παρασύρσεις πεζών.

Στις 7 Νοεμβρίου 2024, σύμφωνα με το Radio România Reșița, δύο φορτηγά με πινακίδες Τουρκίας και Πολωνίας συγκρούστηκαν θανάσιμα στον ίδιο δρόμο. Και οι δύο οδηγοί έχασαν τη ζωή τους, ενώ η κυκλοφορία είχε αποκλειστεί για ώρες λόγω της δυσκολίας επέμβασης των διασωστικών συνεργείων.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 18 Ιανουαρίου 2026, το ίδιο μέσο μετέδωσε ότι ένας 67χρονος πεζός σκοτώθηκε όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο με ρυμουλκούμενο στο ρεύμα Lugoj–Caransebeș. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Ανήμερα των Χριστουγέννων του 2023, το Express de Banat ανέφερε ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο, όταν ένας τράκτορας εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε υδάτινη μάζα, με αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού. Το περιστατικό είχε επίσης σημειωθεί στον DN6, ενισχύοντας τη φήμη του δρόμου ως ενός από τους πιο επικίνδυνους της Ρουμανίας.

Σε τοπικές σελίδες κοινωνικών δικτύων υπάρχουν και άλλες αναφορές για παρόμοια δυστυχήματα στον ίδιο άξονα, με κοινό χαρακτηριστικό τη σφοδρότητα των συγκρούσεων και τις απώλειες ανθρώπινων ζωών.