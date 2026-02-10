Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι όλες οι είσοδοι των σηράγγων του πυρηνικού συγκροτήματος στο Ισφαχάν του Ιράν έχουν καλυφθεί με χώμα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας με έδρα την Ουάσινγκτον.

Το ινστιτούτο, που παρακολουθεί συστηματικά τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αναφέρει ότι οι δορυφορικές εικόνες της Κυριακής (08/02) δείχνουν δύο πλήρως καλυμμένες εισόδους, ενώ η τρίτη, βορειότερη, εμφανίζει «πρόσθετα μέτρα παθητικής άμυνας».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν εντοπίζεται πλέον κίνηση οχημάτων στις εισόδους των σηράγγων. Το Ινστιτούτο εκτιμά ότι το Ιράν φαίνεται να ανησυχεί για πιθανές επιθέσεις ή επιδρομές από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ – ή και από τις δύο χώρες – στις στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις του.

«Η κάλυψη των εισόδων των σηράγγων θα συμβάλει στην αποτροπή τυχόν αεροπορικών επιθέσεων και θα δυσχεράνει επίσης την πρόσβαση των ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση ή καταστροφή τυχόν υψηλής εμπλουτισμένου ουρανίου που μπορεί να βρίσκεται στο εσωτερικό», αναφέρει το ινστιτούτο, επισημαίνοντας ότι το Ιράν πιθανόν να έχει μεταφέρει ευαίσθητα υλικά στις σήραγγες για λόγους προστασίας.

Το Ινστιτούτο υπενθυμίζει ότι «τέτοιου είδους προετοιμασίες παρατηρήθηκαν για τελευταία φορά τις ημέρες πριν από την επιχείρηση Midnight Hammer που έπληξε εγκαταστάσεις στο Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν».

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και οι τελευταίες κινήσεις

Πριν από την έναρξη του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν τον Ιούνιο, η Ισλαμική Δημοκρατία διέθετε τρεις μεγάλες πυρηνικές εγκαταστάσεις συνδεδεμένες με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η εγκατάσταση έξω από την πόλη Ισφαχάν ήταν γνωστή για την παραγωγή ουρανίου σε αέρια μορφή, το οποίο τροφοδοτείται σε φυγοκεντρικούς διαχωριστές για διαδικασία καθαρισμού και εμπλουτισμού.

Δορυφορικές εικόνες του περασμένου μήνα έδειξαν την κατασκευή στεγών στο Ισφαχάν, κάτι που, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας, φαίνεται να αποτελεί μέρος επιχείρησης για την «ανάκτηση οποιουδήποτε είδους υπολειπόμενων περιουσιακών στοιχείων ή ερειπίων, χωρίς να μας ενημερώνουν για το τι βγάζουν από εκεί».

Αμερικανικές πιέσεις για διαπραγματεύσεις

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα καλέσει το Ιράν να διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, με στόχο να αποφευχθούν αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις, ιδιαίτερα μετά την καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα.