Ένα τραγικό δυστύχημα συγκλονίζει την τοπική κοινωνία στην Ελευσίνα, καθώς ένα στιγμιαίο λάθος στάθηκε μοιραίο για μια 72χρονη γυναίκα στην οδό Αλκιβιάδου.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη μία και μισή το μεσημέρι, όταν η κόρη της προσπαθούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της και η μητέρα της βρισκόταν έξω, καθοδηγώντας την. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η προσπάθεια στάθμευσης εξελίχθηκε σε τραγωδία. Η κόρη, αντιλαμβανόμενη τι είχε συμβεί, βγήκε έντρομη από το όχημα ζητώντας βοήθεια. Οι γείτονες, που άκουσαν τις απελπισμένες κραυγές, έσπευσαν στο σημείο προσπαθώντας να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Σοκάρει η μαρτυρία γειτόνισσας

«Ήταν ξεκάθαρα ατύχημα», δηλώνει αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στην εκπομπή Live News, περιγράφοντας τη σκηνή. «Η γυναίκα βρισκόταν καθισμένη στο πεζοδρόμιο αιμόφυρτη, με τραύμα στον λαιμό. Η πόρτα του αυτοκινήτου ήταν ανοιχτή και σφηνωμένη σε δέντρο, ενώ ο κινητήρας παρέμενε σε λειτουργία. Η κόρη της έκλαιγε και προσπαθούσε να τη βοηθήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια γυναίκα κατήγγειλε καθυστέρηση στην άφιξη του ασθενοφόρου. «Πήρα πολλές φορές τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, το 166 και το 112. Ήρθαν μετά από περίπου μισή ώρα. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Ήταν ξεκάθαρα ένα ατύχημα. Φαίνεται πως είχαν μόλις επιστρέψει από το σχολείο των παιδιών», πρόσθεσε.

Το δυστύχημα μπροστά στα εγγόνια

Σύμφωνα με τον πρώην σύζυγο της 44χρονης, το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια των τριών παιδιών της. «Όταν έκανε όπισθεν, χτύπησε τη μητέρα της στον λαιμό και στον θώρακα, προκαλώντας μεγάλη αιμορραγία. Τα παιδιά ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και είδαν όλο το συμβάν», ανέφερε στο Live News.

Όπως είπε, τα παιδιά δεν γνωρίζουν ακόμη ότι η γιαγιά τους έχει φύγει από τη ζωή. «Η γυναίκα μου είναι σε σοκ, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Η πεθερά μου ήταν άγια. Οδηγούσε τρία χρόνια, αλλά είχε το Ν στο αυτοκίνητο, γιατί μετέφερε τα παιδιά», πρόσθεσε συγκινημένος.

Βυθισμένη στη θλίψη η οικογένεια

Μάνα και κόρη ζούσαν μαζί, στηρίζοντας καθημερινά η μία την άλλη στις δουλειές και στη φροντίδα των παιδιών. Τώρα, η οικογένεια προσπαθεί να διαχειριστεί το αδιανόητο.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η 44χρονη κόρη της συνελήφθη από τις Αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.