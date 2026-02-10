«Σφήνωσε στο δέντρο ο λαιμός της και πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία μέσα σε τρία λεπτά», περιέγραψε ο πρώην σύζυγος της 44χρονης που παρέσυρε με το αυτοκίνητο και σκότωσε καταλάθος τη μητέρα της στην Ελευσίνα.

Ο πρώην σύζυγος 44χρονης γνωστοποίησε ότι τα παιδιά τους βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Ανέφερε ακόμη ότι η γυναίκα είχε δίπλωμα από τα 18 της αλλά οδηγούσε τα τελευταία 3 χρόνια. Το αυτοκίνητο της το είχει παραχωρήσει ο αδελφός της. «Ήταν η κακιά ώρα, στριμώχτησε στιν πόρτα που ήταν ανοιχτή, έγινε όλο αυτό με μηδέν ταχύτητα».

Σχετικά με την ψυχολογική κατάσταση της 44χρονης, ο πρώην συζυγός της ανέφερε ότι «δεν μπορεί να μιλήσει τώρα, είναι πολύ χάλια και προσπαθεί να επανέλθει στην καθημερινότητα».

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 13:30, στην οδό Αλκιβιάδου. Η 44χρονη γυναίκα επιχείρησε να σταθμεύσει το όχημά της, έχοντας μαζί τη μητέρα της, η οποία βρισκόταν εκτός αυτοκινήτου και της έδινε οδηγίες.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η οδηγός πάτησε κατά λάθος γκάζι αντί για φρένο, με αποτέλεσμα να παρασύρει τη μητέρα της. Η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και, κάνοντας όπισθεν, εγκλώβισε την 71χρονη ανάμεσα στην πόρτα και ένα δέντρο.

«Ακούσαμε φωνές και κλάματα και τρέξαμε να δούμε τι έγινε. Τα παιδιά έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια», ανέφερε κάτοικος της γειτονιάς.

Ορισμένοι από τους γείτονες προσπάθησαν με πετσέτες να σταματήσουν την αιμορραγία της 71χρονης μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Ωστόσο, η σφοδρότητα του χτυπήματος προκάλεσε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι της ηλικιωμένης. Η 71χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η 44χρονη γυναίκα συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, την ώρα που μια οικογένεια προσπαθεί να διαχειριστεί μια ανείπωτη τραγωδία που συνέβη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.