Ασύλληπτη τραγωδία συνέβη σήμερα στην Ελευσίνα, όπου μία 71χρονη έχασε τη ζωή της με φρικτό τρόπο από το αυτοκίνητο της ίδιας της τής κόρης, η οποία προσπαθούσε να παρκάρει.

Η τραγωδία σημειώθηκε περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου, όταν η 44χρονη επέστρεψε μαζί με την 71χρονη μητέρα της από το σχολείο, όπου είχαν πάει να πάρουν τα παιδιά της.

Σύμφωνα με το Star, η γυναίκα προσπάθησε να παρκάρει, ενώ η μητέρα της είχε βγει από το αυτοκίνητο και της έδινε οδηγίες. Κατά τη διαδικασία, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και κάνοντας όπισθεν εγκλώβισε τη μητέρα της ανάμεσα στην πόρτα του οχήματος και σε ένα δέντρο.

Γείτονες ακούγοντας τις κραυγές, έσπευσαν να βοηθήσουν και ορισμένοι προσπάθησαν με πετσέτες να σταματήσουν την αιμορραγία της 71χρονης, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και δυστυχώς κατέληξε λίγο αργότερα.

«Έκλαιγαν και παράλληλα ζητούσαν βοήθεια» δήλωσε κάτοικος της περιοχής. Μάλιστα, η ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των εγγονιών της άτυχης γυναίκας.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ συνελήφθη η 44χρονη κόρη της για ανθρωποκτονία από αμέλεια.