Οικογενειακή τραγωδία στην Ελευσίνα εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν μια 44χρονη γυναίκα τραυμάτισε θανάσιμα τη 71χρονη μητέρα της κατά τη διάρκεια χειρισμού του αυτοκινήτου της.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 13:30, στην οδό Αλκιβιάδου. Η 44χρονη προσπαθούσε να σταθμεύσει το όχημά της, ενώ η μητέρα της είχε βγει και της έδινε οδηγίες για τη στάθμευση.

Κατά τη διάρκεια του ελιγμού, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και, καθώς η οδηγός έκανε όπισθεν, εγκλώβισε τη μητέρα της ανάμεσα στην πόρτα και ένα δέντρο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η 44χρονη κόρη της συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.