Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η 44χρονη γυναίκα στην Ελευσίνα, η οποία σκότωσε κατά λάθος την 71χρονη μητέρα της κατά τη διάρκεια του παρκαρίσματος, το μεσημέρι της Δευτέρας. Το τραγικό δυστύχημα έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, ενώ η γυναίκα αδυνατεί ακόμη να συνειδητοποιήσει τι συνέβη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 13:30, στην οδό Αλκιβιάδου. Η 44χρονη γυναίκα επιχείρησε να σταθμεύσει το όχημά της, έχοντας μαζί τη μητέρα της, η οποία βρισκόταν εκτός αυτοκινήτου και της έδινε οδηγίες.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η οδηγός πάτησε κατά λάθος γκάζι αντί για φρένο, με αποτέλεσμα να παρασύρει τη μητέρα της. Η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και, κάνοντας όπισθεν, εγκλώβισε την 71χρονη ανάμεσα στην πόρτα και ένα δέντρο.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των εγγονιών της άτυχης γυναίκας, που φώναζαν κλαίγοντας για τη γιαγιά τους. Γείτονες που άκουσαν τις κραυγές έσπευσαν να βοηθήσουν.

«Ακούσαμε φωνές και κλάματα και τρέξαμε να δούμε τι έγινε. Τα παιδιά έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια», ανέφερε κάτοικος της γειτονιάς.

Ορισμένοι από τους γείτονες προσπάθησαν με πετσέτες να σταματήσουν την αιμορραγία της 71χρονης μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Ωστόσο, η σφοδρότητα του χτυπήματος προκάλεσε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι της ηλικιωμένης. Η 71χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η 44χρονη γυναίκα συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, την ώρα που μια οικογένεια προσπαθεί να διαχειριστεί μια ανείπωτη τραγωδία που συνέβη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.