Ποιο είναι το επαγγελματικό μέλλον της Gen Z; Ποιες οι επαγγελματικές δεξιότητες, οι σπουδές που θέλουν να ακολουθήσουν και τα ενδιαφέροντα των νέων, ηλικίας 14 έως 29 ετών; Είναι η επιχειρηματικότητα ο τομέας που…ταιριάζει σε αυτή τη γενιά; Τα ερωτήματα γύρω από το μέλλον και τις επαγγελματικές προσδοκίες των νέων αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι αρκετά και η «χαρτογράφηση» των αναγκών και των δυνατοτήτων τους απαραίτητη.

Με αυτό το σκεπτικό, ο δήμος Λαρισαίων πραγματοποιεί την Κυριακή Ημέρα Σταδιοδρομίας στο Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης, συγκεντρώνοντας μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, σε μια δυναμική εμπειρία ενημέρωσης και έμπνευσης για το μέλλον της νέας γενιάς.

«Θελήσαμε να χαρτογραφήσουμε τα ενδιαφέροντα, τις επαγγελματικές δεξιότητες, τις σκέψεις και προθέσεις των μαθητριών και μαθητών της Λάρισας, αναφορικά με το επαγγελματικό τους μέλλον, με τη συνεργασία του οργανισμού επαγγελματικού προσανατολισμού Orientum. Τι θέλουν να σπουδάσουν; Με ποιο κριτήριο διαλέγουν τη σχολή ή την πόλη στην οποία θέλουν να σπουδάσουν; Πώς φαντάζονται τους εαυτούς τους ως επαγγελματίες, τα επόμενα χρόνια; Και το κυριότερο: Τι μπορούμε ως πόλη να προσφέρουμε στους αυριανούς επιστήμονες και επαγγελματίες;», αναφέρει μεταξύ άλλων ο δήμαρχος της πόλης, Θανάσης Μαμάκος.

Μάλιστα, την Κυριακή θα παρουσιαστούν τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από έρευνα για τις ανάγκες, τα θέλω και οι δεξιότητες της Gen Z της Λάρισας.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα πρώτα αποτελέσματα, η Gen Z της Λάρισας εστιάζει το ενδιαφέρον της στην επιχειρηματικότητα, με πάνω από το 40% να θέλει να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη επαγγελματική οδό. Πιο συγκεκριμένα, 4 στους 10 μαθητές στη Λάρισα ονειρεύονται την επιχειρηματικότητα, αναδεικνύοντας τη δυναμική της νέας γενιάς και τη διάθεση για δημιουργία και καινοτομία. Ψυχολογία και Διοίκηση βρίσκονται επίσης στις κορυφαίες επιλογές τους ενώ επίσης, σημαντική

είναι η παρουσία επαγγελμάτων με επίκεντρο την επιστήμη (Υγεία, έρευνα, Επιστήμες ζωής). Στον αντίποδα, χαμηλό είναι το ενδιαφέρον που καταγράφεται σε τομείς, όπως ο τουρισμός – φιλοξενία, τα logistics, τα τεχνικά επαγγέλματα και η γεωργία.

«Για μια περιοχή όπως η Λάρισα, όπου ιδίως ο πρωτογενής τομέας αποτελεί κομβική συνιστώσα του παραγόμενου ΑΕΠ και της τοπικής οικονομίας, το εύρημα αυτό χτυπά αρκετά “καμπανάκια” για το μέλλον του αγροδιατροφικού μας τομέα. Και σίγουρα επαναφέρει στο επίκεντρο την ανάγκη αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας, της καινοτομίας, αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης», πρόσθεσε ο κ Μαμάκος.