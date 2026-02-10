Το Ελληνικό Δημόσιο προχωρά αύριο στην έξοδό του στις αγορές με την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Όπως έγινε γνωστό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία για την επανέκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375%, με ημερομηνία λήξης την 16η Ιουνίου 2036.

Στόχος της επανέκδοσης είναι να καλυφθεί η αυξημένη επενδυτική ζήτηση και να ενισχυθεί η ρευστότητα στη δευτερογενή αγορά ομολόγων, διευκολύνοντας τη λειτουργία της.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί ανέρχεται έως τα 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) έχει οριστεί για την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 (Τ+5).

Στη διαδικασία θα συμμετάσχουν αποκλειστικά οι Βασικοί Διαπραγματευτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους που ισχύει από 1/1/2026. Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσω της ΗΔΑΤ, έως πέντε (5) ανταγωνιστικές ανά διαπραγματευτή, μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 11ης Φεβρουαρίου 2026.

Οι ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιούνται κατά σειρά τιμής, έως την πλήρη κάλυψη του δημοπρατούμενου ποσού. Σημειώνεται ότι στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτές μόνο ανταγωνιστικές προσφορές.

Για τα συγκεκριμένα ομόλογα δεν προβλέπεται καμία προμήθεια.