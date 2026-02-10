Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η διαδικασία γνωστοποίησης για συγκεκριμένες οικοδομικές άδειες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 68 του Νόμου 5197/2025. Η διαδικασία αυτή αφορά ιδιοκτήτες και εργολάβους που έχουν οικοδομικές άδειες με δικαστικές εκκρεμότητες ή που υπάγονται σε προγράμματα χρηματοδότησης. Όσοι ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες πρέπει να αποστείλουν, μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2026, τα απαιτούμενα στοιχεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίσουν τη δυνατότητα συνέχισης των εργασιών τους.

Αναλυτικά, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν γνωστοποίηση για δύο βασικές κατηγορίες αδειών:

Άδειες που ακυρώθηκαν ή εκκρεμεί αίτηση ακύρωσης: Ειδικά για οικοδομικές άδειες που έχουν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση ή βρίσκονται σε εκκρεμότητα λόγω αίτησης ακύρωσης και εφόσον οι οικοδομικές εργασίες είχαν ήδη ξεκινήσει έως και την 11η Δεκεμβρίου 2024.

Άδειες που εκδόθηκαν μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2024 και έχουν υποβληθεί για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα: Ιδιαίτερα για τις άδειες που έχουν εκδοθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία και για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση έγκρισης του αιτήματος.

Απαιτούμενα στοιχεία για τη γνωστοποίηση:

Οι ενδιαφερόμενοι (ιδιοκτήτες, εργολάβοι, νόμιμοι εκπρόσωποι, μηχανικοί) θα πρέπει να αποστείλουν τα εξής στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση planchora@ypen.gr :

Αριθμό οικοδομικής άδειας ή αριθμό πράξης

ΥΔΟΜ (σε περίπτωση έγχαρτων οικοδομικών αδειών)

Δημοτική Ενότητα και Δήμο

Αριθμό δικαστικής απόφασης ή αίτησης ακύρωσης (εάν δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση)

Αριθμό πρωτοκόλλου για αίτημα ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ή έγκριση του αιτήματος

Σημαντικό: Για κάθε οικοδομική άδεια, αρκεί η υποβολή μιας γνωστοποίησης από οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο (ιδιοκτήτης, εργολάβος, εκπρόσωπος ή μηχανικός).

Προθεσμία:

Η προθεσμία για την υποβολή της γνωστοποίησης λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/5852/111/2026 απόφαση εδώ.