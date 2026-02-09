Το Βιετνάμ παρόλο που δεν έχει κάποια ιδιαίτερη παράδοση στον αθλητισμό, ξεκίνησε ένα μνημειώδες έργο για την κατασκευή ενός σταδίου που έχει σχεδιαστεί να είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Το Trong Dong Stadium, χωρητικότητας 135.000 θεατών, αποτελεί το κεντρικό έργο του τεράστιου πρότζεκτ Olympic Sports City, συνολικού κόστους 28 δισεκατομμυρίων λιρών, που εγκρίθηκε επίσημα από την κυβέρνηση του Ανόι τον Δεκέμβριο. Οι πρώτες εικόνες του σχεδιασμού έχουν ήδη προκαλέσει διεθνή αίσθηση, με το έργο να χαρακτηρίζεται ως «κολοσσιαίο άλμα» για τη χώρα.

Το γήπεδο θα μπορεί να φιλοξενήσει σχεδόν ολόκληρο τον… πληθυσμό του Δήμο Βόλου, θα ξεπεράσει σε χωρητικότητα το Στάδιο Rungrado 1st of May (Βόρεια Κορέα, 114.000 θέσεις) που είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο στον κόσμο, αλλά και υπό κατασκευή Στάδιο Hassan II (Μαρόκο, 115.000) που θα φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030.

Η κυβέρνηση του Βιετνάμ έχει θέσει ξεκάθαρο στόχο: Nα δημιουργήσει μια αθλητική και πολιτιστική υποδομή που θα επιτρέψει στη χώρα να διεκδικήσει στο μέλλον κορυφαίες διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το ASIAD και μεγάλους τελικούς ηπειρωτικών διοργανώσεων.

No Vietnã estão construindo o MAIOR ESTÁDIO DE FUTEBOL ATUALMENTE! O Estádio Trong Dong terá capacidade para 135 MIL PESSOAS (!). Além de teto retrátil e está sendo planejado para receber eventos de competições esportivas a shows. pic.twitter.com/0KCnJAe9A7 — DataFut (@DataFutebol) February 7, 2026

Το νέο στάδιο σχεδιάζεται με βάση τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα της FIFA, της AFC και της Ασιατικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ώστε να ανταποκρίνεται σε κάθε απαίτηση ενός σύγχρονου mega-event.

Η αρχιτεκτονική του σταδίου είναι εμπνευσμένη από το χάλκινο τύμπανο Dong Son, ένα ιερό τεχνούργημα που συμβολίζει τον αρχαίο βιετναμέζικο πολιτισμό, αντιπροσωπεύοντας τη δύναμη, τη μακροζωία και το κοινοτικό πνεύμα. Κατασκευάζεται σε ένα συγκρότημα 9.000 εκταρίων (90 εκατομμυρίων τ.μ.), το στάδιο θα διαθέτει αναδιπλούμενη οροφή και θα είναι μια πολυχρηστική αρένα για αθλήματα, συναυλίες και φεστιβάλ.