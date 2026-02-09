Μετά από εβδομάδες έντασης και αβεβαιότητας, η υπόθεση του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ οδηγείται σε εκτόνωση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής «A Bola», ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αποφάσισε να διακόψει την αποχή του και να επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις και τους αγώνες της ομάδας του Ριάντ.

Ο 41χρονος επιθετικός δεν θα αγωνιστεί στην προσεχή αναμέτρηση της Αλ Νασρ για το ασιατικό Champions League, όπου η ομάδα του αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αρκαντάγκ στο Τουρκμενιστάν. Η επανεμφάνισή του έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο (14/2), στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αλ Φατέχ στο πλαίσιο της Saudi League.

𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Cristiano Ronaldo has returned to Al Nassr. He is expected to return to the pitch on Saturday against Al Fateh. — @abolapt pic.twitter.com/mL7BD95njZ — GoalsLine (@goalsline) February 9, 2026

Η αποχή του Κριστιάνο Ρονάλντο από τα πρόσφατα παιχνίδια της Αλ Νασρ συνδεόταν άμεσα με την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο λειτουργίας και τις επιλογές του RIF, του Δημόσιου Ταμείου Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και με την απουσία ουσιαστικών επενδύσεων στον σύλλογο.

Ο Πορτογάλος σταρ προβληματιζόταν από το γεγονός ότι ο Ζόρζε Ζεσούς δεν έλαβε τις μεταγραφικές ενισχύσεις που είχε ζητήσει, την ώρα που η βασική ανταγωνίστρια της Αλ Νασρ στη μάχη του τίτλου, η Αλ Χιλάλ, ενίσχυε θεαματικά το ρόστερ της με την απόκτηση του Καρίμ Μπενζεμά από την Αλ Ιτιχάντ.