Ο Ολυμπιακός υπέστη την πρώτη του εντός έδρας ήττα στη φετινή Stoiximan Super League, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Το αποτέλεσμα άφησε προβληματισμό στο στρατόπεδο των «ερυθρολεύκων», με τον Ζουλιάν Μπιανκόν να εμφανίζεται εμφανώς απογοητευμένος μετά το τέλος του ντέρμπι.

Ο Γάλλος αμυντικός ανέλυσε την εικόνα της αναμέτρησης, επισημαίνοντας ότι το γκολ που δέχθηκε η ομάδα του στα πρώτα λεπτά άλλαξε τις ισορροπίες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γάλλου αμυντικού

Για το τι έφταιξε για την ήττα: «Δεν είναι εύκολο αμέσως μετά το ματς να κάνεις έξυπνη ανάλυση του παιχνιδιού. Δεχθήκαμε νωρίς ένα γκολ και δεν μπορέσαμε να επανέλθουμε. Δεν καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε και να μπούμε στο παιχνίδι. Πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι και να συνεχίσουμε τη δουλειά. Αύριο πρέπει να πάμε στην προπόνηση και να αρχίσουμε ξανά τη δουλειά».

Για το πρόβλημα του Ολυμπιακού στα ντέρμπι: «Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα είμαστε στεναχωρημένοι με το αποτέλεσμα σήμερα, σε μια τόσο σημαντική μέρα. Στα ντέρμπι έχουμε κερδίσει μόλις μία φορά, όμως έχουμε μια πολύ καλή ομάδα και έναν πολύ καλό προπονητή. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε στα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Έχουμε παιχνίδι κάθε τρεις μέρες και θα προσπαθήσουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση».

Για το αν υπάρχει διαφορά σε σχέση με τα μεγάλα ματς του Champions League και τα ελληνικά ντέρμπι: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια διαφορά. Και κόντρα στη Ρεάλ δεχθήκαμε γκολ και επανήλθαμε, όπως και με τον Άγιαξ. Παίζουμε με το ίδιο πάθος σε όλα τα παιχνίδια, δεν υπάρχει διαφορά. Ακολουθούμε την ίδια νοοτροπία και παίζουμε για τη φανέλα μας. Τα παιχνίδια είναι δύσκολα, αλλά δεν έχει καμία διαφορά σε όποια διοργάνωση κι αν παίζουμε».