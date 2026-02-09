Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης της Ρόμα με την Κάλιαρι για την 24η αγωνιστική της Serie A, ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι μονοπώλησε το ενδιαφέρον όχι για τα αγωνιστικά πλάνα των «τζαλορόσι», αλλά για τις ιδιαίτερα αιχμηρές τοποθετήσεις του στη συνέντευξη Τύπου.

Ο έμπειρος τεχνικός προχώρησε σε μια ασυνήθιστη καταγγελία, κάνοντας λόγο για την παρουσία πρώην διαιτητών σε τεχνικά επιτελεία ομάδων, με ρόλο –όπως υποστήριξε– την καθοδήγηση των ποδοσφαιριστών σε τρόπους παραπλάνησης των ρέφερι κατά τη διάρκεια των αγώνων.

#AsRoma, la denuncia di Gasperini: “Alcuni club hanno preso ex arbitri che insegnano a simulare” https://t.co/4x5A5GEJMF pic.twitter.com/W3ze7eIaip — calciomercato.com (@cmdotcom) February 9, 2026

Σύμφωνα με τον Γκασπερίνι, συγκεκριμένα πρόσωπα που προέρχονται από τον χώρο της διαιτησίας φέρονται να εκπαιδεύουν παίκτες στο πώς να μένουν στο έδαφος μετά από μαρκαρίσματα, να καθυστερούν σκόπιμα την εξέλιξη των φάσεων ή να υπερβάλλουν σε επαφές, με στόχο την απόσπαση σφυριγμάτων και πλεονεκτημάτων.

Οι δηλώσεις αυτές έδωσαν ξεχωριστή διάσταση στο ματς της Ρόμα, η οποία κυνηγά τη νίκη για να εκμεταλλευτεί την ισοπαλία της Γιουβέντους με τη Λάτσιο και να ανέβει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, αλλά ταυτόχρονα άνοιξαν μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τα όρια της τακτικής και της ηθικής στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.