Η θητεία του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere dello Sport, ο Ιταλός προπονητής Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν έχει μείνει ικανοποιημένος από την απόδοση του Έλληνα αμυντικού. Ο Τσιμίκας, ο οποίος είναι δανεικός από τη Λίβερπουλ στην ομάδα της Ρώμης, μπορεί να επιστρέψει στο «Άνφιλντ» νωρίτερα από το αναμενόμενο, με τον Ιανουάριο να φαντάζει πιθανό σημείο αναχώρησης.

Μέχρι στιγμής, ο διεθνής μπακ έχει καταγράψει μόλις 11 συμμετοχές με τη Ρόμα σε όλες τις διοργανώσεις (462 λεπτά) και έχει σημειώσει μία ασίστ, χωρίς όμως να καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Γκασπερίνι.

Αυτή η περιορισμένη συμμετοχή και η απογοητευτική πορεία του Τσιμίκα φαίνεται να οδηγούν τη Ρόμα σε μια πρόωρη λύση του δανεισμού του, καθώς η ομάδα επιθυμεί να εξισορροπήσει τα οικονομικά της και να ενισχύσει το ρόστερ της τον χειμώνα.

Η αποχώρηση του Τσιμίκα από τη Ρόμα το Γενάρη θα φέρει τον Έλληνα αμυντικό πίσω στη Λίβερπουλ, αλλά το μέλλον του παραμένει αβέβαιο. Το συμβόλαιό του με τους «κόκκινους» λήγει το 2027, ωστόσο το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα για τον 27χρονο παίκτη είναι ακόμα ασαφές.