Σε μία κίνηση που συνηθίζει, αλλά πάντα έχει ξεχωριστή σημασία, ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, επικοινώνησε σήμερα με το ποδοσφαιρικό τμήμα πριν από την έναρξη της προπόνησης. Η παρέμβασή του εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επαφών που διατηρεί με την ομάδα, με στόχο να δώσει το σύνθημα της αντεπίθεσης καθώς η σεζόν εισέρχεται στην πιο καθοριστική της φάση.

Κατά την ομιλία του προς τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, ο κ. Σαββίδης ζήτησε απόλυτη προσήλωση και πνευματική διαύγεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συγκέντρωσης στους στόχους που έχουν τεθεί και τη νοοτροπία του νικητή που πρέπει να διέπει τον σύλλογο.

«Να βλέπουμε το κάθε παιχνίδι που έρχεται ως το πιο σημαντικό, σα να είναι το τελευταίο. Να τα δίνετε όλοι όλα στο γήπεδο και μόλις τελειώσει ένα παιχνίδι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η σκέψη να πηγαίνει κατευθείαν στο πώς θα έρθει η νίκη στο επόμενο».