Με την σημερινή (09/02) παρουσίαση της λίστας των στελεχών που εντάσσονται στον πασοκικό μηχανισμό για να συνδράμουν στην εκλογική προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεξαρτήτως του αν θα είναι υποψήφιοι ή όχι, το ΠΑΣΟΚ κάνει ένα πρώτο βήμα προς την διεύρυνσή του. Η ενσωμάτωση αυτών των προσώπων αποτελεί την πρώτη ανταπόκριση στο προσκλητήριο του κόμματος στους προοδευτικούς πολίτες για να λειτουργήσει ως ο αντίπαλος πόλος της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές του 2027.

Η επιτροπή, που βαφτίστηκε ως «Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης» και έχει επικεφαλής τον Κώστα Σκανδαλίδη (ο οποίος μαζί με τον Κώστα Τσουκαλά και τον Γιάννη Βαρδακαστάνη θα ανακοινώσουν και τους συμμετέχοντες), αποτελείται κυρίως από στελέχη βάσης, με οργανωτική επάρκεια και ικανότητα επικοινωνίας με ευρύτερα ακροατήρια -οι περισσότεροι εξ αυτών προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ έτσι κι αλλιώς, όμως τα χρόνια της κρίσης είτε είχαν βρεθεί στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ ή προσανατολίζονταν σε πιο κεντρώες λύσεις. Στην σύνθεση που αναμένεται να ανακοινωθεί συνέβαλαν, εκτός από τον Σκανδαλίδη που επωμίστηκε το κύριο βάρος των επαφών και ο Κώστας Τσουκαλάς, αλλά και στελέχη της παλιάς φρουράς, που ενεργοποιήθηκαν σηκώνοντας το τηλέφωνο σε παλιούς συντρόφους τους.

Από τον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ, προσεγγίστηκαν πρόσωπα που είτε έχουν σχετικά πρόσφατα συγκρουστεί και αποχωρήσει κατά την διάρκεια της εποχής Κασσελάκη ή μετά από αυτόν (όπως οι Ζωή Καρκούλια, Τάκης Κορμάς, Κώστας Καραχάλιος, Άγης Τάτσης και ο Νίκος Μαδεμλής), καθώς επίσης και στελέχη με πρώην βουλευτικές ή υπουργικές ιδιότητες, όπως ο Δημήτρης Σεβαστάκης, ο Γιώργος Κυριακόπουλος (οι οποίοι ωστόσο δεν θα είναι μέσα στην σημερινή λίστα), ο πρώην υφυπουργός Μάρκος Μπόλαρης και ο πρώην υπουργός Γιάννης Πανούσης. Στην λίστα αυτών των πρώτων ονομάτων οι κεντρώοι, όπως ο πρώην υφυπουργός Θεόδωρος Παπαθεοδώρου (που αποχώρησε για να ακολουθήσει τον Ανδρέα Λοβέρδο, αλλά δεν τον ακολούθησε στη ΝΔ) υπάρχουν μεν, αλλά είναι λιγότεροι.

Στις σημερινές ανακοινώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα υπάρχουν εν ενεργεία βουλευτές, ανεξάρτητοι ή εκλεγμένοι με άλλα κόματα, όπως η Νίνα Κασιμάτη και ο Ευάγγελος Αποστολάκης (που είναι δύο ονόματα που φημολογείται πως συζητούν με την Χαριλάου Τρικούπη), καθώς αυτές τις επαφές, ενόψει των προσκλητηρίων για το συνέδριο, θα αναλάβει η ηγεσία του κόμματος -και στην σκιά των αντιρρήσεων που τίθενται δημόσια για κάποιους εξ αυτών από την εσωκομματική αντιπολίτευση, αλλά και με την θέση του Χάρη Δούκα πως πρέπει πρώτα να παραδώσουν την έδρα τους. Σε αυτήν την κατηγορία εν ενεργεία βουλευτών εμπίπτει και ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο που πέρασε θεματική εκδήλωση για την στεγαστική κρίση, με την συμμετοχή του Κώστα Τσουκαλά.

Στο πλαίσιο του διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων εμπίπτει και η εκδήλωση τριών ινστιτούτων (ΕΝΑ του Γιάννη Δραγασάκη, ΙΝΤΕΡΠΟΣΤ της Λούκας Κατσέλη και «Νίκος Πουλαντζάς» του ΣΥΡΙΖΑ) στην Μυτιλήνη για την νησιωτικότητα, στην οποία ομιλητές θα είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσκληση έλαβε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που λόγω προσωπικού κωλύματος δεν θα δώσει το παρών -ωστόσο δεν αποκλείεται το ΠΑΣΟΚ να έχει και επίσημο εκπρόσωπο.

Σημειώνεται πως ο κ. Ανδρουλάκης έχει ήδη προαναγγείλει καλέσμα στις ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς να συμμετάσχουν στα τραπέζια διαλόγου του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για ζητήματα που απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις, όπως η συνταγματική αναθεώρηση.