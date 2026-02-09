Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Κατάσκοπος 3 χρόνια και όχι μόλις 3 μήνες

Ο έρωτας οδηγεί σε επικίνδυνες επιλογές και η αλήθεια απειλεί να βγει στο φως. Ένα σοβαρό ατύχημα, μυστικές σχέσεις και παρασκηνιακά παιχνίδια φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με τις συνέπειες των πράξεών τους, στη δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς». Ο Παυλής δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από σοβαρό τροχαίο. Η κρυφή […]