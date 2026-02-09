Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Κατάσκοπος 3 χρόνια και όχι μόλις 3 μήνες

Δημοφιλή
- 1
Μπαίνουν λεφτά σε 93.900 ΑΦΜ – Δες αν είσαι στους «τυχερούς» της εβδομάδας
- 2
Τέλος στα αδελφομοίρια: Ποιος θα πάρει το σπίτι και ποιος το… χαρτζιλίκι
- 3
Γεωργία Πιτσιλαδή: «Τα χρήματα μπήκαν πάνω από τη ζωή του γιου μας»
- 4
Starline: Το ευρωπαϊκό «μεγα-μετρό» που θα ενώνει την Ευρώπη - Όραμα επανάσταση ή σχέδιο επιστημονικής φαντασίας;
- 5
Θα τρώμε έντομα χωρίς να το ξέρουμε; Το σχέδιο, οι φόβοι και η ελληνική πραγματικότητα
- 6
Και η Αττική στον χορό των βροχοπτώσεων: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τη χειμωνιάτικη εβδομάδα που έρχεται
- 7
Αρχαία ελληνικά, νεοελληνικά και Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί η γλώσσα μας παραμένει ανίκητη
- 8
Αρχαιολογική ανατροπή: Μυστηριώδη σύμβολα αποκάλυψαν παγκόσμιο προϊστορικό πολιτισμό 40.000 ετών
- 9
Ανατροπή στο Δώρο Πάσχα: Τι αλλάζει στα χρήματα που παίρνετε
- 10
«Αγκαλιά με τον θάνατο σε συντριβάνι»: Οι ηρωικές προσπάθειες αστυνομικών και γιατρών για να σωθεί κοριτσάκι
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» του Σαββατοκύριακου: Συστημικότητα Vs Αντισυστημικότητας – Το νέο δίλημμα
Διαχωριστικές γραμμές τύπου «Δεξιά-Αριστερά» έχουν μείνει προ πολλού στην άκρη
«Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο – Καλεσμένη την Τετάρτη η Ιουλία Καραπατάκη
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει με την πρώτη εκπομπή για το 2026, αυτή την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00, στο MEGA. Ο Λάκης Λαζόπουλος ισιώνει τους καθρέφτες της σάτιρας και επανέρχεται με ένα «Τσαντίρι» που θα προσφέρει την απαραίτητη αποσυμπίεση και τον χρήσιμο προβληματισμό στους πολίτες, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως η σάτιρα […]
«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια – Από Δευτέρα 9/2 έως Παρασκευή 13/2 στις 21:00
Σκιές από το παρελθόν απειλούν να τινάξουν στον αέρα τις ζωές των ηρώων. Η αγάπη όμως οπλίζει με θάρρος τους ερωτευμένους και φέρνει τη λύτρωση. Κι ενώ κάποιοι κάνουν νέα όνειρα για το μέλλον, κάποιοι άλλοι πέφτουν σε αναπάντεχες παγίδες. Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», από τη Δευτέρα 9 […]
«Η Γη της Ελιάς»: Ένα σοβαρό ατύχημα αλλάζει για πάντα τις ζωές των ηρώων – Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Ο έρωτας οδηγεί σε επικίνδυνες επιλογές και η αλήθεια απειλεί να βγει στο φως. Ένα σοβαρό ατύχημα, μυστικές σχέσεις και παρασκηνιακά παιχνίδια φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με τις συνέπειες των πράξεών τους, στη δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς». Ο Παυλής δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από σοβαρό τροχαίο. Η κρυφή […]