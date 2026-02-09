Η Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας βιώνει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της, καθώς θρηνεί την απώλεια δύο αγαπημένων της προσώπων. Η 87χρονη γαλαζοαίματη έχασε τη στενή της φίλη, Πριγκίπισσα Τατιάνα Ραντζιβίλ, στις 19 Δεκεμβρίου, και λίγο αργότερα την αδελφή της, Πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας, που απεβίωσε στις 15 Ιανουαρίου. Οι εικόνες από την κηδεία της Πριγκίπισσας Ειρήνης, όπου η Βασίλισσα Σοφία κρατούσε τη σημαία της Ελλάδας με τη στήριξη του γιου της, Βασιλιά Φελίπε, συγκίνησαν βαθιά την κοινή γνώμη.

Παρά το πένθος, η Βασίλισσα Σοφία παραμένει πιστή στην κοινωφελή δράση που τη χαρακτηρίζει εδώ και δεκαετίες. Η αγαπημένη γιαγιά της Πριγκίπισσας Λεονόρ και της Ινφάντα Σοφίας ετοιμάζεται να επιστρέψει στα καθήκοντά της. Στις 10 Φεβρουαρίου θα επισκεφθεί την Τράπεζα Τροφίμων Bizkaia στο Μπασάουρι, προκειμένου να διαπιστώσει τον αντίκτυπο των δωρεών του Ιδρύματος «Βασίλισσα Σοφία». Το Ίδρυμα έχει προσφέρει φωτοβολταϊκά πάνελ, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους λειτουργίας και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του οργανισμού.

Η επιστροφή στα καθήκοντα μετά το πένθος

«Ήταν εξαιρετικά δύσκολες εβδομάδες, όμως είναι καλά, με καλή υγεία και διάθεση και ανυπομονεί να επιστρέψει στα καθήκοντά της στις 10 Φεβρουαρίου», δήλωσε πηγή κοντά στο παλάτι στο περιοδικό HOLA!. «Η ζωή συνεχίζεται και η Βασίλισσα Σοφία, που θα συνεχίσει να φορά μαύρα για κάποιο διάστημα, γνωρίζει ότι η επαφή με τον λαό και η αγάπη των Ισπανών θα τη βοηθήσουν να απαλύνει τη θλίψη της».

Η Βασίλισσα Σοφία αντλεί δύναμη από την οικογένειά της. Ο Βασιλιάς Φελίπε, η Βασίλισσα Λετίθια και οι εγγονές της τη στηρίζουν στο Παλάτι της Ζαρζουέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια αναμένει με ανυπομονησία να παραστεί στα 90ά γενέθλια της φίλης της, Παλόμα Ο’Σέα, διακεκριμένης Ισπανίδας πιανίστριας.

Στις 15 Φεβρουαρίου θα παρακολουθήσει συναυλία προς τιμήν του μαέστρου Ζούμπιν Μέτα στο Μέγαρο Μουσικής της Μαδρίτης. Θα είναι η πρώτη φορά, μετά το 2014, που θα συμμετάσχει σε εκδήλωση αφιερωμένη στον διάσημο μαέστρο, με τον οποίο τη συνέδεε μακρόχρονη φιλία.

Νέα τιμητικά καθήκοντα και διακρίσεις

Όταν η υγεία της Πριγκίπισσας Ειρήνης επιδεινώθηκε στις αρχές του έτους, η Βασίλισσα Σοφία ακύρωσε όλες τις υποχρεώσεις της για να βρίσκεται στο πλευρό της. Πλέον σχεδιάζει να συνεχίσει τις προγραμματισμένες επισκέψεις της, ανάμεσά τους και ένα ταξίδι στα Κανάρια Νησιά, όπου θα της απονεμηθεί επίτιμο διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Λας Πάλμας ντε Γκραν Κανάρια. Παράλληλα, πρόκειται να τιμηθεί με το βραβείο «Gorilla Award» για τη συμβολή της στην προστασία της βιοποικιλότητας.

Μετά τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από τον θάνατο της Πριγκίπισσας Ειρήνης, η Βασίλισσα Σοφία θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να παραστεί σε νέο μνημόσυνο στην Αθήνα, σύμφωνα με πηγές κοντά στη βασιλική οικογένεια της Ελλάδας. Οικογένεια και φίλοι θα συγκεντρωθούν για ιδιωτική προσευχή στον τάφο της στο Τατόι, όπου αναπαύεται δίπλα στον αδελφό της, Βασιλιά Κωνσταντίνο. Παράλληλα, σχεδιάζεται επιμνημόσυνη δέηση στη Μαδρίτη, με τη Βασίλισσα Σοφία να εξετάζει το ενδεχόμενο να παραμείνει στην Ισπανία.

Η τελευταία αποχαιρετιστήρια τελετή

Η κηδεία της Πριγκίπισσας Ειρήνης στις 19 Ιανουαρίου αποτέλεσε συγκινητική στιγμή ενότητας για τις βασιλικές οικογένειες της Ελλάδας και της Ισπανίας. Η Βασίλισσα Σοφία έφθασε στον Καθεδρικό Ναό της Αθήνας συνοδευόμενη από τις κόρες της, Ινφάντα Ελένα, Δούκισσα του Λούγο, και Ινφάντα Κριστίνα. Αργότερα παρηγορήθηκε από τον γιο και τις εγγονές της, ενώ η ισπανική αντιπροσωπεία αναγκάστηκε να αναχωρήσει πρόωρα λόγω του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στη Γαλικία.

Η πρώην βασιλική οικογένεια της Ελλάδας εκπροσωπήθηκε από τη Βασίλισσα Άννα-Μαρία και τα παιδιά της: τον Πρίγκιπα Παύλο, την Πριγκίπισσα Αλεξία, τον Πρίγκιπα Νικόλαο και τον Πρίγκιπα Φίλιππο, συνοδευόμενο από τη σύζυγό του, Πριγκίπισσα Νίνα. Παρόντες ήταν επίσης ο Πρίγκιπας Αλέξανδρος και η Πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας.

Η Πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας και της Δανίας πέθανε στη Μαδρίτη στις 15 Ιανουαρίου, σε ηλικία 83 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε γνωστική εξασθένηση που σταδιακά επιδείνωνε την υγεία της.