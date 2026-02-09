Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στη χώρα από τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, με εκτεταμένες βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά θα επηρεάσουν ολόκληρη την Ελλάδα.

Καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα θαλάσσια και παράκτια τμήματα, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι το απόγευμα σε 6 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας τους 12 με 14 βαθμούς στα βόρεια και έως 19 βαθμούς στη νότια νησιωτική χώρα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις με βροχές, αρχικά στα ανατολικά και στη συνέχεια στις υπόλοιπες περιοχές. Καταιγίδες στα θαλάσσια και παράκτια τμήματα, με ένταση από το μεσημέρι στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και πρόσκαιρα σε ημιορεινά της Θράκης. Θερμοκρασία από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας. Θερμοκρασία από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις κατά διαστήματα, με βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα στη δυτική Κρήτη και τις Κυκλάδες. Θερμοκρασία από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανή πρόσκαιρη καταιγίδα από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 10 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα θαλάσσια – παράκτια τμήματα, τοπικά έντονες από το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Επόμενες ημέρες

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου: Άστατος καιρός με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία έως 18 βαθμούς στα νότια νησιά.

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές, αρχικά στα δυτικά και νότια και από το μεσημέρι στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, πιθανώς ισχυρές από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στο ανατολικό Αιγαίο και τα δυτικά. Χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία σε άνοδο.

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, νότια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.