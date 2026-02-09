Επίτιμος δημότης Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακηρύχθηκε ο διακεκριμένος Καθηγητής Ιατρικής και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Γεώργιος Π. Χρούσος την περασμένη Παρασκευή στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού «Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ», ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης για τη μακρόχρονη και πολύτιμη προσφορά του στην επιστήμη, στην έρευνα και στην κοινωνία.

Παρουσία πλήθους πολιτών, επιστημόνων και εκπροσώπων του Δήμου, ο κ. Χρούσος ανέπτυξε με επιστημονική τεκμηρίωση τη στενή σχέση ανάμεσα στο στρες, την υγεία και τη μακροζωία, επισημαίνοντας ότι η ποιότητα και η διάρκεια της ζωής συνδέονται άμεσα με τον τρόπο ζωής, την πρόληψη και τη φροντίδα του εαυτού από νεαρή ηλικία.

Παρουσιάζοντας σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, τόνισε πως η σωματική δραστηριότητα, η ισορροπημένη διατροφή, η ψυχική ανθεκτικότητα και οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί αποτελούν βασικούς πυλώνες ευεξίας, ενώ κοινωνίες που επενδύουν στη γνώση, στην αλληλεγγύη και στη συστηματική πρόληψη καταγράφουν υψηλότερα επίπεδα υγείας και προσδόκιμου ζωής.

Αξίζει να σημειωθεί πως την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, ο οποίος στάθηκε στην ουσία της προσωπικής ευθύνης, τονίζοντας πως κάθε αλλαγή ξεκινά από τον ίδιο τον άνθρωπο. «Οι σκέψεις, οι πράξεις, ο χαρακτήρας και η στάση ζωής αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία χτίζονται οι σχέσεις και η καθημερινότητά μας».

Είναι ενδεικτικό πως η διάλεξη του διακεκριμένου ακαδημαϊκού αποτέλεσε μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία του δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, στο πλαίσιο της ανάδειξης σημαντικών προσωπικοτήτων με ισχυρό αποτύπωμα στην κοινωνία και την επιστήμη, η οποία διοργανώθηκε με τη συνεργασία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ελληνικού – Αργυρούπολης και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Συνοχής.