Σε ποινή φυλάκισης δυόμιση ετών καταδικάστηκε καθηγητής Χημείας για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και για συκοφαντική δυσφήμηση κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος πρώην συντρόφου του, επίσης εκπαιδευτικού.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2013, όταν οι δύο συνάδελφοι είχαν συνάψει σχέση, η οποία διήρκεσε έως το 2016. Τότε, η γυναίκα αποφάσισε να χωρίσει, γεγονός που, όπως φαίνεται, ο άνδρας δεν αποδέχθηκε.

Από εκείνη τη στιγμή άρχισε ο «Γολγοθάς» της. Ο κατηγορούμενος έστειλε επιστολή με υβριστικούς χαρακτηρισμούς προς τη γυναίκα και τη δημοσιοποίησε στους συναδέλφους τους.

Όταν η γυναίκα ξεκίνησε νέα σχέση με καθηγητή Φυσικής, ο πρώην σύντροφός της τους συνάντησε τυχαία στον δρόμο και την εξύβρισε δημόσια. Το ίδιο βράδυ, έστειλε στο κινητό του γιου της γυμνές φωτογραφίες της. Ο γιος, στον οποίο ο δράστης έκανε ιδιαίτερα μαθήματα, είχε στο παρελθόν επικοινωνία μαζί του, γεγονός που του επέτρεψε να έχει τον αριθμό του τηλεφώνου του.

Τα περιστατικά αυτά σημειώθηκαν μετά τον χωρισμό τους, το 2016, και συνεχίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλώντας σοβαρή ψυχολογική πίεση στη γυναίκα.

Η δικαστική εξέλιξη

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Εφετείο, όπου ο άνδρας αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Ωστόσο, ο Άρειος Πάγος επικύρωσε την απόφαση του Εφετείου, κρίνοντας πως ήταν εκείνος που είχε στείλει την επιστολή και το προσβλητικό υλικό.

Ο δράστης, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε επιτεθεί και στον νέο σύντροφο της γυναίκας, κάτω από το φροντιστήριο όπου εργαζόταν, χτυπώντας τον στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο και στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο.

Οι αποστολές φωτογραφιών και η τελική καταδίκη

Αργότερα, ο κατηγορούμενος έστειλε εκ νέου τρεις γυμνές φωτογραφίες της γυναίκας στον γιο της, αυτή τη φορά με αποστολέα τα ΤΕΕ, συνοδεύοντάς τες με υβριστικό σημείωμα που περιείχε αναφορές σε δήθεν προσωπικές της σχέσεις.

Παράλληλα, απέστειλε φάκελο και στη μητέρα της γυναίκας, με αποστολέα το Δημοτικό Κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου, επιχειρώντας να την παραπλανήσει ώστε να ανοίξει το δέμα.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση δυόμιση ετών για συκοφαντική δυσφήμηση και παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και στις δύο περιπτώσεις κατ’ εξακολούθηση.