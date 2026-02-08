Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει να επιτεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα παράσχει ολοκληρωμένη στρατιωτική απάντηση εάν η Ευρώπη προβεί σε στρατιωτική επιθετικότητα κατά της Ρωσίας.

Η Μόσχα δεν έχει κανένα συμφέρον να επιτεθεί σε χώρες της ΕΕ, ωστόσο θα λάβει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα αν η Ευρώπη ενεργήσει εναντίον της.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, μια επίθεση κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν θα αντιμετωπιστεί ως ειδική στρατιωτική επιχείρηση αλλά ως ολόκληρη στρατιωτική απάντηση με όλα τα διαθέσιμα μέσα, σύμφωνα με τα σχετικά δογματικά έγγραφα της Ρωσίας.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να επιτεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ωστόσο πως η Μόσχα είναι έτοιμη να δώσει μια ολοκληρωμένη στρατιωτική απάντηση αν αυτό καταστεί αναγκαίο. Ο υπουργός προέβη στη δήλωση αυτή μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι NTV.

Όπως ανέφερε ο Ρώσος διπλωμάτης, η χώρα του δεν διαθέτει κανένα συμφέρον να προχωρήσει σε επίθεση εναντίον κρατών-μελών της ΕΕ. Παρ’ όλα αυτά, προειδοποίησε πως αν η Ευρώπη αποφασίσει απροσδόκητα να υλοποιήσει τις απειλές της και να επιδείξει στρατιωτική επιθετικότητα κατά της Ρωσίας, η Μόσχα θα αντιδράσει άμεσα με τα κατάλληλα μέτρα.

«Εάν η Ευρώπη ξαφνικά πραγματοποιήσει τις απειλές της για προετοιμασία πολέμου εναντίον μας και εξαπολύσει επίθεση στη Ρωσική Ομοσπονδία, ο πρόεδρος δήλωσε: δεν πρόκειται για ειδική στρατιωτική επιχείρηση από μέρους μας. Θα είναι μια ολοκληρωμένη στρατιωτική απάντηση με όλα τα διαθέσιμα μέσα, σύμφωνα με τα σχετικά δογματικά έγγραφα», υπογράμμισε ο Λαβρόφ.

Νωρίτερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών είχε επισημάνει ότι η Μόσχα θα θεωρούσε την ανάπτυξη δυτικών στρατευμάτων ή στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο ουκρανικό έδαφος ως ξένη επέμβαση. Όπως ανέφερε, τέτοιες ενέργειες θα συνιστούσαν άμεση απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας.

