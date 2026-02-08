Ιρανικό δικαστήριο καταδίκασε τη Ναργκίς Μοχαμαντί, νομπελίστρια της Ειρήνης το 2023, σε κάθειρξη έξι ετών, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η απόφαση αφορά κατηγορίες για «συνάθροιση και συνεννόηση για τη διάπραξη εγκλημάτων».

Η 53χρονη ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου στη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, μαζί με άλλους, μετά τη συμμετοχή της σε τελετή προς τιμήν δικηγόρου που είχε βρεθεί νεκρός.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Μοσταφά Νιλί, εκτός από την εξαετή ποινή, της επιβλήθηκε και διετής απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, είχε ήδη καταδικαστεί σε άλλη υπόθεση σε φυλάκιση 18 μηνών για «δραστηριότητες προπαγάνδας» και σε διετή εκτόπιση στην πόλη Χοσφ, στην επαρχία Χορασάν του Νότου.

Όπως ορίζει ο ιρανικός νόμος, οι ποινές φυλάκισης δεν είναι μετατρέψιμες. Ωστόσο, ο Νιλί εξέφρασε την ελπίδα ότι, λόγω της επιβαρυμένης υγείας της Μοχαμαντί, θα μπορέσει να αφεθεί προσωρινά «ελεύθερη με εγγύηση για να υποβληθεί σε θεραπεία». Η ετυμηγορία, πάντως, δεν είναι τελεσίδικη και μπορεί να ασκηθεί έφεση.

Τα τελευταία 25 χρόνια, η Ναργκίς Μοχαμαντί έχει επανειλημμένα διωχθεί και φυλακιστεί για τη δράση της ενάντια στη θανατική ποινή και στον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα για τις γυναίκες στο Ιράν. Έχει περάσει μεγάλο μέρος της τελευταίας δεκαετίας στη φυλακή και δεν έχει δει τα δύο παιδιά της, που ζουν στο Παρίσι, από το 2015.

Τον Δεκέμβριο του 2024 είχε αποφυλακιστεί για τρεις εβδομάδες για λόγους υγείας, που σχετίζονταν με «τη φυσική κατάστασή της μετά την αφαίρεση ενός όγκου και μια οστική μεταμόσχευση», σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Ακόμα και μέσα στη φυλακή, η νομπελίστρια της Ειρήνης συνέχισε τη δράση της, οργανώνοντας διαδηλώσεις στην αυλή του σωφρονιστικού ιδρύματος και πραγματοποιώντας απεργίες πείνας.