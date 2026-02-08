Οι ιθύνοντες της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κατέβασαν το cube που είχε τοποθετηθεί στο ξεκίνημα της σεζόν στην οροφή του PAOK Sports Arena καθώς διαπιστώθηκε πως η πρώην διοίκηση του Θανάση Χατζόπουλου δεν είχε φροντίσει για προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες που να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την νομιμότητας της τοποθέτησης μιας τέτοιας κατασκευής στην οροφή του γηπέδου.

Οι νυν διοικούντες της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έστειλαν πριν από λίγες ημέρες εξώδικο προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ και τον πρώην πρόεδρο της ΚΑΕ Θανάση Χατζόπουλο, ζητώντας την αφαίρεση του cube με δικά τους έξοδα. Ακολούθως, βλέποντας πως δεν έχει γίνει κάποια κίνηση από την πλευρά τους, ανέλαβαν το πρωί της Κυριακής, με δικά τους, έξοδα, την αφαίρεση του cube για λόγους ασφαλείας και νομιμότητας. Το cube θα επιστρέψει στη θέση του αφού γίνει μια μελέτη στατικότητας μιας τέτοιας κατασκευής.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ επέλεξε να διαρρεύσει επιστολή με την οποία διεκδικεί οφειλόμενα ποσά και, μόλις την επόμενη ημέρα, να δημοσιοποιηθεί και το εξώδικο που έλαβε σχετικά με την αφαίρεση του κύβου, στο οποίο και καταγράφονται λόγοι ασφάλειας και νομιμότητας. Κι όλα αυτά, τη στιγμή που είναι γνωστό εδώ και ημέρες πως η νέα διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει στην πλήρη εξόφληση των χρεών που είχαν συσσωρευτεί από προηγούμενες διοικήσεις προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ.