Η Κρίσταλ Πάλας έφυγε με μεγάλο διπλό από την έδρα της Μπράιτον, επικρατώντας με 1-0 χάρη στο γκολ του Σαρ και βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό σερί δώδεκα αγώνων χωρίς νίκη.

Βασικός στην αναμέτρηση ξεκίνησε ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος αγωνίστηκε για 82 λεπτά πριν παραχωρήσει τη θέση του στον Τζακ Χίνσελγουντ. Ο Έλληνας επιθετικός ξεχώρισε ως ο πιο απειλητικός παίκτης των «γλάρων», καταγράφοντας δύο τελικές προσπάθειες, με τη μία να βρίσκει στόχο, συγκεντρώνοντας συνολικά 0.33 xG.

Ο Κωστούλας συμμετείχε ενεργά στο παιχνίδι της ομάδας του, έχοντας 47 επαφές με την μπάλα και 22 επιτυχημένες πάσες σε 28 προσπάθειες. Παράλληλα, μέτρησε 13 κουβαλήματα, εκ των οποίων το ένα ήταν προωθητικό, ενώ συνέβαλε και ανασταλτικά με ανακτήσεις και απομακρύνσεις.

Τα στατιστικά του Κωστούλα απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας

Τελικές προσπάθειες: 2

Σουτ στον στόχο: 1

xGoals: 0.33

Πάσες: 22/28

Επαφές με την μπάλα: 47

Κουβαλήματα: 13

Προωθητικά κουβαλήματα: 1

Τάκλιν: 1/2

Απομακρύνσεις: 3

Ανακτήσεις κατοχής: 4

Μονομαχίες: 2/12