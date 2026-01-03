Ο Μπάμπης Κωστούλας έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του στο πρώτο του παιχνίδι ως βασικός στην Premier League, βρίσκοντας τον δρόμο προς τα δίχτυα μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης της Μπράιτον.

Ωστόσο, η χαρά του νεαρού Έλληνα επιθετικού δεν κράτησε, καθώς το γκολ ακυρώθηκε έπειτα από έλεγχο, με τον ίδιο να βρίσκεται ελάχιστα σε θέση οφσάιντ. Παρόλα αυτά, η παρουσία του στο αρχικό σχήμα και η άμεση επιρροή του στο παιχνίδι αποτελούν ξεκάθαρο δείγμα της εμπιστοσύνης που αρχίζει να κερδίζει στο υψηλότερο επίπεδο.

