Το All-Star Game του NBA πλησιάζει και η λίγκα συνεχίζει να αποκαλύπτει σιγά σιγά τους παίκτες που θα πάρουν μέρος στους καθιερωμένους διαγωνισμούς. Μετά τα καρφώματα, έγινε γνωστή και η οκτάδα που θα διαγωνιστεί στα τρίποντα, με μία συμμετοχή να τραβά περισσότερο από κάθε άλλη τα βλέμματα.

Ανάμεσα στους εκλεκτούς βρίσκεται ο Κον Κνέπελ, ο οποίος πραγματοποιεί εντυπωσιακή rookie σεζόν και έχει ήδη γράψει ιστορία με τις επιδόσεις του πίσω από τη γραμμή των 6,75. Ο νεαρός σουτέρ αποτελεί τη φρέσκια παρουσία του διαγωνισμού και έρχεται με μεγάλες προσδοκίες.

Δίπλα του θα βρεθούν μερικά από τα πιο αξιόπιστα «όπλα» της λίγκας στο μακρινό σουτ, όπως οι Ντέβιν Μπούκερ, Ταϊρίς Μάξεϊ, Ντόνοβαν Μίτσελ, Τζαμάλ Μάρεϊ, Μπόμπι Πόρτις και ο Νόρμαν Πάουελ, ο οποίος επιστρέφει στον διαγωνισμό ως παίκτης των Μαϊάμι Χιτ.

Η μεγάλη έκπληξη, ωστόσο, ακούει στο όνομα Ντέιμιαν Λίλαρντ. Ο σούπερ σταρ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς δεν έχει αγωνιστεί φέτος, καθώς αναρρώνει από ρήξη αχιλλείου τένοντα, όμως το NBA τον συμπεριέλαβε κανονικά στους συμμετέχοντες, γνωρίζοντας καλά ότι η ποιότητά του ως σουτέρ παραμένει αδιαμφισβήτητη.

Υπενθυμίζεται ότι την περσινή σεζόν νικητής του διαγωνισμού τριπόντων ήταν ο Τάιλερ Χίρο, ο οποίος δεν βρίσκεται στις φετινές επιλογές.

Οι 8 συμμετέχοντες στον διαγωνισμό τριπόντων

Κον Κνέπελ – Σάρλοτ Χόρνετς

Ντέβιν Μπούκερ – Φοίνιξ Σανς

Ντέιμιαν Λίλαρντ – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

Ταϊρίς Μάξεϊ – Φιλαντέλφια 76ers

Ντόνοβαν Μίτσελ – Κλίβελαντ Καβαλίερς

Τζαμάλ Μάρεϊ – Ντένβερ Νάγκετς

Μπόμπι Πόρτις – Μιλγουόκι Μπακς

Νόρμαν Πάουελ – Μαϊάμι Χιτ