Μια σπηλιά στη Βόρεια Νήσο της Νέας Ζηλανδίας αποκάλυψε στους επιστήμονες έναν θησαυρό απολιθωμάτων ηλικίας άνω του ενός εκατομμυρίου ετών.

Ανάμεσά τους βρέθηκαν δώδεκα αρχαία είδη πουλιών και τέσσερα είδη βατράχων, πολλά από τα οποία ήταν εντελώς άγνωστα έως τώρα.

Τα ευρήματα προσφέρουν μια σπάνια εικόνα ενός αρχαίου δάσους που ήταν εντελώς διαφορετικό από το σημερινό, αποκαλύπτοντας πώς η πανίδα της Νέας Ζηλανδίας διαμορφώθηκε πολύ πριν φτάσουν οι άνθρωποι πριν 750 χρόνια.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology, αναφέρει ότι τα απολιθώματα εντοπίστηκαν μεταξύ δύο στρωμάτων ηφαιστειακής τέφρας από σημαντικές εκρήξεις, η μία πριν 1,55 εκατομμύρια χρόνια και η άλλη πριν 1 εκατομμύριο χρόνια.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μεταξύ 33% και 50% των ειδών στη Βόρεια Νήσο εξαφανίστηκαν κατά το διάστημα αυτό, πιθανότατα λόγω δραστικών κλιματικών αλλαγών και ηφαιστειακών καταστροφών, πολύ πριν την ανθρώπινη παρουσία, σύμφωνα με τον Πολ Σκόφιλντ, επιμελητή φυσικής ιστορίας στο Μουσείο Canterbury.

«Για δεκαετίες, η εξαφάνιση των πουλιών της Νέας Ζηλανδίας ερμηνευόταν κυρίως με βάση την άφιξη των ανθρώπων», εξηγεί ο Τρέβορ Γουόρθι, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Η νέα ανακάλυψη αποδεικνύει ότι φυσικές δυνάμεις, όπως υπερ-ηφαίστεια και δραματικές κλιματικές μεταβολές, διαμόρφωναν ήδη την μοναδική ταυτότητα της πανίδας πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια».

Ανάμεσα στα πιο συναρπαστικά ευρήματα είναι ένα νέο είδος παπαγάλου, Strigops insulaborealis, αρχαίος συγγενής του διάσημου άπτερου παπαγάλου Kākāpō.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο πρόγονος αυτός ίσως μπορούσε να πετάξει, καθώς είχε πιο αδύνατα πόδια από τον σύγχρονο συγγενή του, γεγονός που τον έκανε λιγότερο ικανό αναρριχητή. Παράλληλα, ανακαλύφθηκε πρόγονος του σύγχρονου πουλιού Takahe και ένα εξαφανισμένο είδος περιστεριού συγγενές με τα αυστραλιανά bronzewing pigeons.

«Η μεταβαλλόμενη δασική και θαμνώδης βλάστηση επέβαλε μια επαναρύθμιση των πληθυσμών των πουλιών», σχολιάζει ο Σκόφιλντ. «Αυτό ήταν πιθανώς ένας σημαντικός παράγοντας για την εξελικτική διαφοροποίηση των πουλιών και άλλων ζώων στη Βόρεια Νήσο».

Τα νέα ευρήματα καλύπτουν ένα μεγάλο κενό στην ιστορία της Νέας Ζηλανδίας, προσφέροντας την πρώτη επιστημονική εικόνα της ζωής από 15 έως 1 εκατομμύριο χρόνια πριν. Όπως τονίζει ο Σκόφιλντ, «δεν πρόκειται για ένα χαμένο κεφάλαιο της αρχαίας ιστορίας της Νέας Ζηλανδίας· πρόκειται για έναν χαμένο τόμο».