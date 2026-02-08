Ένα σπάνιο θέαμα αντίκρισαν ερευνητές σε πλοίο στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας: ένας αλμπατρός με κίτρινο ράμφος, γνωστός ως waved albatross, εντοπίστηκε περίπου 37 χιλιόμετρα από την ακτή, ανάμεσα στο Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες. Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη καταγεγραμμένη εμφάνιση του είδους βόρεια της Κεντρικής Αμερικής.

Το εντυπωσιακό πτηνό, με άνοιγμα φτερών που φτάνει τα 2,4 μέτρα, περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του πετώντας πάνω από τον ωκεανό. Οι επιστήμονες χαρακτήρισαν την παρουσία του ως «αποδημητικό σφάλμα», δηλαδή ένα άτομο που έχει ξεφύγει πολύ μακριά από το φυσιολογικό του εύρος. Η απόσταση από τα Γκαλάπαγος, περίπου 4.800 χιλιόμετρα, προκαλεί ερωτήματα για τους λόγους που οδήγησαν το πουλί τόσο μακριά.

Η θαλάσσια ορνιθολόγος Τάμι Ράσελ, που συμμετείχε στην αποστολή, παρατήρησε ότι το πτηνό δεν φαίνεται να βιάζεται να επιστρέψει νότια. Σύμφωνα με τις αναφορές της, το ίδιο άτομο είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά τον Οκτώβριο στα βόρεια της Καλιφόρνιας. «Δεν μπορώ ακόμη να πιστέψω αυτό που είδα», έγραψε η ίδια, περιγράφοντας τον ενθουσιασμό και την έκπληξή της.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η απόκλιση ενός ατόμου από τη συνηθισμένη πορεία μπορεί να οφείλεται σε καταιγίδα ή στο «περιπετειώδες πνεύμα» ορισμένων πουλιών. Είναι πιθανό το συγκεκριμένο να μην αναπαράχθηκε την περασμένη σεζόν, καθώς οι ενήλικες γεννούν την άνοιξη και οι νεοσσοί εγκαταλείπουν τη φωλιά έως τον Ιανουάριο. Έτσι, ενδέχεται να βρίσκεται σε «έτος ανάπαυσης», πριν επιστρέψει στο ζευγάρι του στα Γκαλάπαγος για την επόμενη περίοδο αναπαραγωγής.

Ένα «κρίσιμα κινδυνεύον» είδος

Τα αλμπατρός είναι γνωστά για τα τεράστια ταξίδια τους προς αναζήτηση τροφής, διασχίζοντας ωκεανούς και ηπείρους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν αλλαγή στις συνήθειες του είδους — πιθανότατα πρόκειται για μια μεμονωμένη περίπτωση.

Το συγκεκριμένο είδος είναι το μεγαλύτερο των Γκαλάπαγος και έχει χαρακτηριστεί «κρίσιμα κινδυνεύον» από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης. Ζει σε τροπικά νερά και φωλιάζει σε ηφαιστειακά πετρώματα με αραιή βλάστηση, ενώ μπορεί να ζήσει έως και 45 χρόνια. Η διατροφή του βασίζεται σε ψάρια, καλαμάρια και καρκινοειδή.

Περιβαλλοντικές ενδείξεις

Η Ράσελ επισημαίνει ότι, αν στο μέλλον εντοπιστούν περισσότερα άτομα στην Καλιφόρνια, αυτό ίσως αποτελεί ένδειξη περιβαλλοντικών μεταβολών που ωθούν τα πουλιά βορειότερα. Παρόμοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί με ορισμένα είδη Booby, τα οποία πλέον εμφανίζονται συχνότερα λόγω της υπερθέρμανσης των ωκεανών και των θερμικών κυμάτων.

Μέχρι τότε, αυτή η μοναδική εμφάνιση παραμένει ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση της μετακίνησης των σπάνιων αυτών θαλάσσιων πτηνών.