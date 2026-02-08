Κινεζικό δίκτυο κατασκοπείας φέρεται να είχε προσεγγίσει Έλληνα στρατιωτικό, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που ήρθαν στο φως. Η υπόθεση αποκαλύπτει ένα οργανωμένο σχέδιο στρατολόγησης και διαρροής απόρρητων πληροφοριών, με επίκεντρο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως προκύπτει, ένας Κινέζος που παρουσιαζόταν ως επιχειρηματίας ήταν στην πραγματικότητα εκπρόσωπος των μυστικών υπηρεσιών της Κίνας. Με πρόσχημα μια πιθανή συνεργασία, προσέγγισε τον Έλληνα αξιωματικό, ο οποίος στη συνέχεια φέρεται να συμμετείχε σε δίκτυο κατασκοπείας διαρρέοντας ΝΑΤΟϊκά μυστικά και πληροφορίες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο σμήναρχος διέθετε δεύτερο κινητό τηλέφωνο, στο οποίο είχε εγκατασταθεί ειδικό κρυπτογραφημένο λογισμικό κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Κίνα. Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία με το εξωτερικό.

Κατά τη σύλληψή του, ο αξιωματικός αρχικά αρνήθηκε την ύπαρξη του λογισμικού. Ωστόσο, οι αρχές είχαν ήδη ενημερωθεί από ξένες υπηρεσίες για το δεύτερο κινητό, γεγονός που οδήγησε τελικά στην ομολογία του.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούσε να αποκρύψει τις οικονομικές συναλλαγές του. Ο σμήναρχος φέρεται να λάμβανε χρήματα σε διάφορα νομίσματα, αλλά και σε κρυπτονομίσματα, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά πορτοφόλια και αναλήψεις μέσω ΑΤΜ σε μικρά ποσά, ώστε να αποφύγει τον εντοπισμό και τον έλεγχο για ξέπλυμα χρήματος.

Ο σύνδεσμος στο Πεκίνο και οι επαφές εκτός Ελλάδας

Ο κατηγορούμενος περιέγραψε τον σύνδεσμό του ως άνδρα ηλικίας 40-45 ετών, με μόνιμη βάση στο Πεκίνο. Η πρώτη επαφή τους έγινε το 2024, κατά τη διάρκεια ιδιωτικού ταξιδιού του στην Κίνα.

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε υπό το πρόσχημα συμμετοχής σε σεμινάρια, χωρίς ενημέρωση της υπηρεσίας του. Περίπου έναν χρόνο αργότερα, ακολούθησε νέα συνάντηση στην Αθήνα, όπου παραδόθηκαν ειδικά μέσα επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών. Το υλικό αυτό εντοπίστηκε στην κατοχή του κατά τη σύλληψή του και θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της έρευνας.

Η μεθοδολογία και η διαρροή απόρρητων εγγράφων

Η επικοινωνία με τον ξένο σύνδεσμο γινόταν μέσω εφαρμογών υψηλής ασφάλειας. Ο 54χρονος φέρεται να φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και να τα διαβίβαζε στο εξωτερικό χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα παρεχόμενα μέσα επικοινωνίας.

Οι αρχές εξετάζουν τον όγκο και τη βαρύτητα των πληροφοριών που διέρρευσαν, ώστε να εκτιμηθεί η ζημιά στα εθνικά συμφέροντα. Παράλληλα, διερευνάται το χρονικό εύρος της δράσης του, που εκτιμάται ότι διήρκεσε τουλάχιστον 18 μήνες.

Στο μικροσκόπιο οι πληρωμές και οι οικονομικές διαδρομές

Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης παραμένει στο επίκεντρο. Στους λογαριασμούς του εντοπίστηκαν ποσά περίπου 60.000 ευρώ, ενώ φαίνεται πως έλαβε και αμοιβές μέσω κρυπτονομισμάτων.

Οι συναλλαγές αυτές εξετάζονται προσεκτικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνδέονται με τη διαρροή των απόρρητων εγγράφων και αν υπήρχαν άλλοι αποδέκτες ή διαμεσολαβητές.

Έρευνα για συνεργούς και ενδιάμεσο πρόσωπο

Οι αρχές δεν αποκλείουν την ύπαρξη ενδιάμεσου προσώπου που διευκόλυνε την επαφή με τον σύνδεσμο στο Πεκίνο. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης δύο απόστρατοι αξιωματικοί, οι οποίοι φέρονται να διατηρούσαν δίαυλο επικοινωνίας με κινεζικούς κύκλους.

Η έρευνα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, με τις αρχές να εξετάζουν ταξίδια, επαφές και ψηφιακά ίχνη του κατηγορουμένου. Το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών σε όσους ενδέχεται να εμπλέκονται.